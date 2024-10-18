Кожні 2-3 тижні отримуватимемо пакети допомоги й очікуємо команду Білого дому в Україні, - Зеленський про реакцію США на План перемоги

Про це він розповів у інтервʼю журналістам в етері телемарафону.

За словами Зеленського, План перемоги першим представили Сполученим Штатам.

"Фідбек був майже одразу. Наша команда поїхала туди з начальником генштабу Баргилевичем і віцепремʼєркою Стефанішиною, працювали над питаннями щодо вступу в НАТО й також з пунктом щодо посилення нашої армії зараз, пунктом 2 Плану перемоги. Щодо фідбеку - я чекаю команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут із тими чи іншими відповідями", - сказав президент.



Також він розповів про деталі спілкування з американським лідером Джо Байденом. Зеленський зазначив, що вони домовилися в межах Плану перемоги про надання Вашингтоном пакетів допомоги Києву раз на 2-3 тижні.

"Ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі: від пів мільярда до 750 мільйонів доларів. Це щоб у найближчі місяці, жовтень-грудень, максимально посилити Україну", - підкреслив Зеленський.

Також президент заявив, що Макрон особисто підтримуватиме вступ України в НАТО, але скепсис залишився у німців.





