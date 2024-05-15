США попередили Raiffeisen про обмеження доступу до американської фінансової системи через бізнес у Росії, - Reuters
Австрійський Raiffeisen Bank International отримав лист від міністерства фінансів США з попередженням, що банку можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у Росії
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело.
Зазначається, що лист за підписом заступника міністра Уоллі Адейемо надійшов до банку 6 травня, а уже через два дні RBI повідомив про рішення вийти з сумнівної угоди про викуп частки російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag.
Адейемо висловлював у листі стурбованість США цією угодою, але попередження не обмежувалося нею. За словами джерела, що побоювання мінфіну США з приводу діяльності банку в Росії зберігаються.
Чиновник США указав, що розширення Raiffeisen суперечить обіцянкам, які банк давав Мінфіну США. Адейемо попередив, що дії RBI збільшують ризик того, що міністерству фінансів США доведеться вжити заходів обмеження доступу банку до американської фінансової системи, враховуючи побоювання, що його діяльність ставить під загрозу національну безпеку.
Водночас речник Raiffeisen сказав у коментарі агентству, що банк відмовився від угоди щодо Strabag, значно скоротив діяльність у Росії та вжив заходів для зниження санкційних ризиків.
"RBI продовжуватиме працювати над деконсолідацією своєї російської дочірньої компанії", - підкреслили у компанії.
- Ще у березні заступниця міністра фінансів США з питань санкцій Анна Морріс пригрозила австрійському Raiffeisen Bank International виключенням із фінансової системи США, якщо банк продовжить вести бізнес із Росією.
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