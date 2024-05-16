США працюють над новим пакетом допомоги для України, - Білий дім
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Сполучені Штати зберігають основний фокус уваги на підтримці оборонних можливостей України та готують новий пакет допомоги
Про це повідомляє "Укрінформ" та NV.
Зазначається, що фокус уваги США зараз прикутий до Харківського напряму, а також до інших регіонів сходу України, де Сили оборони ведуть бої.
"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладної допомоги Україні", - заявила речниця.
За її словами, російські війська зробили спробу наступу в Харківській області та можуть незабаром посилити наступальні операції. Росія намагається створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".
- 15 травня США оголосили про надання Україні $2 млрд. Також у межах допомоги буде створений фонд для оборонних підприємств.
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