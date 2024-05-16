США працюють над новим пакетом допомоги для України, - Білий дім

Про це повідомляє "Укрінформ" та NV.

Зазначається, що фокус уваги США зараз прикутий до Харківського напряму, а також до інших регіонів сходу України, де Сили оборони ведуть бої.

"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладної допомоги Україні", - заявила речниця.

За її словами, російські війська зробили спробу наступу в Харківській області та можуть незабаром посилити наступальні операції. Росія намагається створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".