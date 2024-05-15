США розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею Patriot, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що США розглядають можливість надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани відправки Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.

США, ймовірно, виділять кошти на Patriot з пакета допомоги в 61 мільярд доларів, який нещодавно був схвалений Конгресом США.

Наразі посилення протиповітряної оборони України є пріоритетом для Білого дому.