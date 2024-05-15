США розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею Patriot, - Bloomberg
У адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена прагнуть надіслати ще одну батарею Patriot до України разом із радарами
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що США розглядають можливість надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани відправки Києву додаткових систем протиповітряної оборони зі своїх запасів.
США, ймовірно, виділять кошти на Patriot з пакета допомоги в 61 мільярд доларів, який нещодавно був схвалений Конгресом США.
Наразі посилення протиповітряної оборони України є пріоритетом для Білого дому.
- Уранці вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів.
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