США стурбовані намірами РФ постачати ракети єменським хуситам

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву спеціального посла США в Ємені Тіма Лендеркінга.

"Це те, чим ми стурбовані", — сказав Лендеркінг телефоном, відповідаючи на запитання про те, що Росія веде переговори про постачання хуситам сучасних протикорабельних ракет "Яхонт".

Він наголосив, що будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами була б дуже дестабілізуючою.

Російські представники та хусити провели щонайменше дві зустрічі в Тегерані цього року, і планують подальші переговори. Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар.

Довідково. П-800 Яхонт — надзвукова протикорабельна ракета з дальністю польоту 300 км. Доступ до зброї значно збільшить здатність хуситів загрожувати військовим кораблям США та їхніх союзників, які патрулюють територію, і водночас дозволить групі вести вогонь по наземних цілях у Саудівській Аравії, вважають експерти.

У липні Росія призупинила плани постачання ракет та іншого військового обладнання хуситам після того, як Саудівська Аравія переконала Кремль не продовжувати, повідомляє CNN. Королівство вело війну проти угруповання близько восьми років до угоди про перемир'я в 2022 році.

За словами посла США, непокора хуситів у проведенні атак на кораблі в Червоному морі підриває зусилля щодо досягнення постійного миру в Ємені.

"Це не відповідає тому, щоб бути партнером у боротьбі за мир", — сказав Лендеркінг.