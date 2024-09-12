США та ЄС занепокоєні тим, що Китай передає РФ товари подвійного призначення для ведення війни
Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл і генеральний секретар Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Санніно провели зустріч щодо Китаю. Під час заходу вони висловили стурбованість китайською підтримкою війни Росії проти України
Про це йдеться у спільному пресрелізі про діалог США і ЄС щодо Китаю та консультації в Індо-Тихоокеанському регіоні, який був опублікований на сайті Держдепартаменту США.
Зазначається, що Кемпбелл і Санніно висловили глибоке і зростаюче занепокоєння з приводу експорту Китаєм значної кількості товарів подвійного призначення і предметів, що використовуються Росією на полі бою проти України, а також продовження участі китайських компаній в ухиленні від санкцій та їх обході.
"Вони визнали, що постійна підтримка Китаєм російської військово-промислової бази дозволяє Росії продовжувати свою незаконну війну проти України, яка становить загрозу трансатлантичній, а також глобальній безпеці та стабільності", - йдеться у повідомленні.
Сторони також підтвердили свої очікування того, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, повинен діяти на підтримку міжнародного права, включно зі Статутом ООН
"Будь-яка мирна пропозиція щодо України має ґрунтуватися на Статуті ООН і його принципах, включно з повагою до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності, і відповідати постійним зусиллям із підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах", - наголошено в заяві.
- Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме просувати власне бачення завершення війни Росії проти України. Пекін також переконуватиме більшість країн світу підтримати його пропозицію.
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