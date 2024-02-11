США вдарили по безпілотниках і протикорабельних ракетах хуситів у Ємені

Про це пише Центральне командування США.

Зазначається, що близько 16:00 та 17:00 (за місцевим часом) сили Центрального командування США уразили два безпілотники та три мобільні протикорабельні крилаті ракети на північ від Ель-Худейди в Ємені.

Попередньо, вони були підготовлені до запуску проти кораблів у Червоному морі.

"Ці дії захистять свободу судноплавства і зроблять міжнародні води більш безпечними для Військово-морських сил США і торгових суден", - йдеться у повідомленні.