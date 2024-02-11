США вдарили по безпілотниках і протикорабельних ракетах хуситів у Ємені
Сили Центрального командування США завдали ударів по двох морських безпілотниках і трьох пересувних протикорабельних ракетах єменських хуситів
Про це пише Центральне командування США.
Зазначається, що близько 16:00 та 17:00 (за місцевим часом) сили Центрального командування США уразили два безпілотники та три мобільні протикорабельні крилаті ракети на північ від Ель-Худейди в Ємені.
Попередньо, вони були підготовлені до запуску проти кораблів у Червоному морі.
"Ці дії захистять свободу судноплавства і зроблять міжнародні води більш безпечними для Військово-морських сил США і торгових суден", - йдеться у повідомленні.
- 7 лютого єменські хусити запустили шість протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох кораблів у Червоному морі. Проте судна США збили частину ракет.
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