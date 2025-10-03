США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters

Про це інформує Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні та Бейруті.

З цієї суми 190 млн доларів отримає ліванська армія, а ще 40 млн – сили внутрішньої безпеки.

Як зазначають американські законодавці, кошти були виділені безпосередньо перед завершенням фінансового року у США, 30 вересня.

"Для такої маленької країни, як Ліван, це дійсно дуже важливо", – зазначив один із помічників демократів у конгресі.

У Держдепартаменті США пояснили, що допомога має сприяти утвердженню суверенітету Лівану на всій його території та виконанню резолюції Ради Безпеки ООН №1701, яка поклала край війні між "Хезболлою" та Ізраїлем.

Ліванське джерело повідомило, що фінансування дозволить внутрішнім силам безпеки взяти на себе забезпечення внутрішньої безпеки в Лівані, щоб збройні сили могли зосередитися на інших важливих завданнях.