США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила виділення 230 млн доларів для підтримки ліванських сил безпеки в рамках роззброєння угрупування "Хезболла"
Про це інформує Reuters з посиланням на джерела у Вашингтоні та Бейруті.
З цієї суми 190 млн доларів отримає ліванська армія, а ще 40 млн – сили внутрішньої безпеки.
Як зазначають американські законодавці, кошти були виділені безпосередньо перед завершенням фінансового року у США, 30 вересня.
"Для такої маленької країни, як Ліван, це дійсно дуже важливо", – зазначив один із помічників демократів у конгресі.
У Держдепартаменті США пояснили, що допомога має сприяти утвердженню суверенітету Лівану на всій його території та виконанню резолюції Ради Безпеки ООН №1701, яка поклала край війні між "Хезболлою" та Ізраїлем.
Ліванське джерело повідомило, що фінансування дозволить внутрішнім силам безпеки взяти на себе забезпечення внутрішньої безпеки в Лівані, щоб збройні сили могли зосередитися на інших важливих завданнях.
