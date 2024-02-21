США втретє ветували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази

Про це повідомляє Reuters.

США закликають до тимчасового припинення вогню для звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом як тільки це стане можливим, на відміну від інших 13 членів Ради Безпеки ООН, які проголосували за резолюцію, що вимагає негайного припинення вогню.

Зазначається, що 13 членів проголосували за текст, розроблений Алжиром. Велика Британія утрималася.

Це третє вето США на проєкт резолюції.

"Голосування за цей проєкт резолюції є підтримкою права палестинців на життя. Навпаки, голосування проти нього означає схвалення жорстокого насильства та колективного покарання, яким вони заподіяні", - заявив у раді перед голосуванням посол Алжиру в ООН Амар Бенджама.

Натомість посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що вимога негайного, беззастережного припинення вогню без угоди, яка вимагає від ХАМАСу звільнити заручників, не призведе до міцного миру.

"Натомість це може продовжити бойові дії між ХАМАС та Ізраїлем", - додала Томас-Грінфілд.

Палестинський представник ООН Ріяд Мансур заявив, що це право вето, дає знак Ізраїлю, що він може продовжувати стикатися з вбивствами.

Посол Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан сказав, що слово припинення вогню згадується "наче це срібна куля, чарівне розв'язання всіх проблем регіону"

У неділю, 18 лютого, ізраїльський міністр оборони Бенні Ганц заявив, що Ізраїль розпочне наземний наступ на Рафах, якщо заручники, яких досі утримує ХАМАС, не будуть звільнені до свята Рамадана в березні.

США запропонували проєкт резолюції Раді Безпеки ООН щодо Гази, який закликає до тимчасового припинення вогню у війні Ізраїлю проти ХАМАС і застерігає від наземного вторгнення в Рафах.

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