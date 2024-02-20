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США запропонували Радбезу ООН проєкт резолюції щодо тимчасового перемир'я в Газі

20 лютого, 2024 вiвторок
09:45
Світ Рада безпеки ООН

США запропонували проєкт резолюції Раді Безпеки ООН щодо Гази, який закликає до тимчасового припинення вогню у війні Ізраїлю проти ХАМАС і застерігає від наземного вторгнення в Рафах

Про це повідомляє CNN.

Проєкт резолюції США з'явився після того, як вони пообіцяли накласти вето на алжирський проєкт, що закликав до негайного припинення вогню. Рада проголосує за алжирський проєкт у вівторок.

Відповідно до тексту запропонованого США проєкту, Сполучені Штати закликають до "тимчасового припинення вогню в Газі, як тільки це стане можливим", що не відповідає бажанням більшості інших членів Ради Безпеки, які вимагають негайного припинення вогню.

"Ми не плануємо поспішати з голосуванням", - зазначив високопоставлений американський чиновник, додавши, що адміністрація "не вважає, що Рада повинна вживати термінових заходів" з кінцевим терміном для голосування. 

Американська резолюція "підкреслює підтримку тимчасового припинення вогню в Газі, як тільки це стане можливим, на основі формули звільнення всіх заручників".

У виданні зазначили, що США подвоять зусилля для проведення переговорів на місцях.

Зокрема, згідно з проєктом резолюції, ізраїльський наземний наступ на Рафах "призведе до подальшої шкоди цивільному населенню і його подальшого переміщення, в тому числі й в сусідні країни, що матиме серйозні наслідки для регіонального миру і безпеки".

Американський проєкт, який також закликає до звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом, буде обговорюватися у вівторок у закритому режимі. Для його ухвалення необхідно буде набрати понад дев'ять голосів "за" і не допустити накладання вето з боку постійних членів Ради Безпеки ООН.

  • У неділю, 18 лютого, ізраїльський міністр оборони Бенні Ганц заявив, що Ізраїль розпочне наземний наступ на Рафах, якщо заручники, яких досі утримує ХАМАС, не будуть звільнені до свята Рамадана в березні.

Теги:
ООН
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Рада безпеки ООН
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
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