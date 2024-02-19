Ізраїль обіцяє наземний наступ на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадана

Про це повідомляє Bloomberg.

Ганц, який є членом військового кабінету Ізраїлю, пообіцяв, що військові в координації з США і Єгиптом сприятимуть евакуації цивільного населення Гази, щоб звести до мінімуму жертви.

За оцінками, у Рафаху наразі перебуває близько 1 мільйона внутрішньопереміщених палестинців.

"Тим, хто каже, що ціна занадто висока - я кажу це дуже чітко: У ХАМАСу є вибір, - заявив Ганц. - Вони можуть здатися, звільнити заручників, і таким чином жителі Гази зможуть відсвяткувати святе свято Рамадан".

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, наземна операція в Рафаху необхідна для знищення решти батальйонів ХАМАСу, і що ті, хто закликає Ізраїль не входити в цей район, по суті, закликають Ізраїль програти війну.

Ганц запевнив, що продовжуватиме боротьбу до тих пір, поки не будуть досягнуті цілі Ізраїлю, включно з усуненням загрози з боку ХАМАСу, а також Хезболли в Лівані, поверненням додому близько 130 заручників, що залишилися, і повною ліквідацією ХАМАСу в секторі Гази.

Оскільки перемовини щодо припинення вогню і звільнення решти заручників в останні дні зайшли в глухий кут, Нетаньягу відкинув вимоги ХАМАСу, назвавши їх "маячнею".

Ганц також заявив єврейським лідерам, що він виступає проти одностороннього визнання палестинської держави.