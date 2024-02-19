Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ізраїль обіцяє наземний наступ на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадана

Ізраїль обіцяє наземний наступ на Рафах, якщо ХАМАС не звільнить заручників до Рамадана

19 лютого, 2024 понедiлок
06:30
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У неділю, 18 лютого, ізраїльський міністр оборони Бенні Ганц заявив, що Ізраїль розпочне наземний наступ на Рафах, якщо заручники, яких досі утримує ХАМАС, не будуть звільнені до свята Рамадана в березні

Про це повідомляє Bloomberg.

Ганц, який є членом військового кабінету Ізраїлю, пообіцяв, що військові в координації з США і Єгиптом сприятимуть евакуації цивільного населення Гази, щоб звести до мінімуму жертви. 

За оцінками, у Рафаху наразі перебуває близько 1 мільйона внутрішньопереміщених палестинців.

"Тим, хто каже, що ціна занадто висока - я кажу це дуже чітко: У ХАМАСу є вибір, - заявив Ганц. - Вони можуть здатися, звільнити заручників, і таким чином жителі Гази зможуть відсвяткувати святе свято Рамадан".

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, наземна операція в Рафаху необхідна для знищення решти батальйонів ХАМАСу, і що ті, хто закликає Ізраїль не входити в цей район, по суті, закликають Ізраїль програти війну.

Ганц запевнив, що продовжуватиме боротьбу до тих пір, поки не будуть досягнуті цілі Ізраїлю, включно з усуненням загрози з боку ХАМАСу, а також Хезболли в Лівані, поверненням додому близько 130 заручників, що залишилися, і повною ліквідацією ХАМАСу в секторі Гази. 

Оскільки перемовини щодо припинення вогню і звільнення решти заручників в останні дні зайшли в глухий кут, Нетаньягу відкинув вимоги ХАМАСу, назвавши їх "маячнею".

Ганц також заявив єврейським лідерам, що він виступає проти одностороннього визнання палестинської держави.

  • Ізраїль офіційно оголосив про свою незгоду з одностороннім визнанням палестинської державності, і заявив, що будь-яка подібна угода має бути досягнута шляхом прямих переговорів.

Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
полонені
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Володимир Путін
17 лютого, 2024 субота
Росія готується до атаки, складовою якої тепер вже є не тільки Україна, а й Польща та країни Балтії, - Безсмертний
ЗСУ. ППО
18 лютого, 2024 неділя
Повітряні сили знищили російський винищувач Су-34, 12 "шахедів" та авіаційну ракету
Сергій Лавров
16 лютого, 2024 п'ятниця
"Україна не може функціонувати самостійно": російські фейки і маніпуляції за 16 лютого
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 лютого
07:34
ЗСУ, війна
На Мар'їнському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону ЗСУ, на Херсонському здійснив 16 штурмів, - Генштаб
07:17
Снайпер ЗСУ
DeepState: на Запоріжжі росіяни пробили оборону під Вербовим і прорвалися в Роботине
06:53
Олександр Стубб та Пекка Гаавісто
"Путін розуміє лише силу": обраний президент Фінляндії Стубб заявив про необхідність постійної підтримки України
05:56
очільниця МЗС Японії Йоко Камікава
Японія пообіцяла надавати Україні довгострокову підтримку
05:25
Не лише діти: Лубінець обговорив повернення з РФ українців із міністеркою Катару з міжнародного співробітництва
00:27
Александар Вучич
У Сербії припустили погіршення відносин з РФ після смерті Навального
00:17
Джо Байден
Країни-члени НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи, - Bloomberg
2024, неділя
18 лютого
23:40
Партизани зафіксували місце скупчення техніки РФ, яку перекидають на фронт
23:06
Оновлено
На фото людина, що працює за комп'ютером
Російські хакери зламали акаунти "Української правди" та "Ліга.net" і запостили фейки про Авдіївку
23:02
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Україна стане членом ЄС та НАТО, проте після завершення війни, - МЗС Італії
22:40
Олександр Павлюк
Україна готувалася до відбиття повномасштабної агресії РФ протягом 5 місяців, - Павлюк
22:30
Ексклюзив
Навальний
"Єдина справжня опозиція РФ зараз у легіоні "Свобода Росії" та партизанських рухах", - ексдепутат держдуми Пономарьов
22:14
Володимир Зеленський
Україна погодила безпекові угоди ще з кількома країнами, - Зеленський
21:58
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
"Дуже результативна": Зеленський підбив підсумки Мюнхенської конференції
21:39
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
"Генерал Залужний після своєї відставки подав таємничий знак": РФ поширює фейкову світлину у мережі
21:28
У Києві вшанували пам'ять загиблих 18 грудня 2014 року
Десять років тому Янукович почав зачистку Майдану: у Києві вшанували жертв 18 грудня 2014 року
21:18
Огляд
Пожежа в Іжевську 17 лютого
Знищений "Цезар Куніков", збиті ворожі СУ, пожежі в Москві й Іжевську та вибухи на Алтаї: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:57
"20 днів у Маріуполі"
Стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала премію BAFTA за найкращу документалку
20:48
Ексклюзив
Вірменія
Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Вірменії, - військовий експерт Копчак
20:47
Авдіївка
Рідні впізнали тіла взятих у полон поранених захисників, яких росіяни розстріляли на позиції "Зеніт" в Авдіївці
20:43
Путін і Навальний
Навальний загинув від поступового отруєння малими дозами, - ЗМІ
20:41
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії прирівняв війну з ХАМАС до Голокосту, Ізраїль викликає бразильського посла
20:20
Ліндсі Грем
Республіканець Ліндсі Грем закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму після смерті Навального
20:00
OPINION
Юлія Бориско
Я — не мій страх, не мій гнів, не мій смуток
19:57
Росіяни вдарили по Нікопольщині артилерією, дронами та "градами": поранено людину
19:34
Смерть Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні, - Politico
19:18
Ексклюзив
Ізраїль, ЦАХАЛ
Росія намагається спровокувати велику війну на Близькому Сході, - політолог Загородній
19:17
Сухопутні війська ЗСУ
Поблизу Роботиного захисники України відбили 7 штурмів росіян, - Генштаб
19:06
Bayraktar Байрактар
Греція, Кіпр і Франція заблокували закупівлю Євросоюзом турецьких байрактарів для України, - грецькі ЗМІ
19:00
Фільми про стосунки
Фільми про стосунки: історії життя, дружби та кохання
18:58
Магомедали Магомеджанов
У Севастополі від поранень помер російський полковник Магомеджанов
18:51
Огляд
авіасполучення
Чи зможе Україна відновити авіасполучення в умовах війни. Пояснюємо
18:39
США завдали 5 ударів по Ємену з метою самооборони
18:30
Інтерв’ю
ЗСУ
Путін готує армію до нового масштабного наступу, - британський експерт Глен Грант
18:07
OPINION
Андрій Кокотюха
Заробляти в Росії чи не заробляти в Україні: сьогодні в митців такого вибору вже немає
18:06
окоп
"Все, що допоможе окопатися". У Черкасах волонтери збирають військовим під Авдіївку лопати, кайла, сокири та кувалди
18:00
Інтерв’ю
Горобчук
Малевич, Ріпин, Пимоненко, Айвазовський, Бурлюк і Куїнджі: соціолог Горобчук розповів про вкрадену росіянами українську культуру
17:56
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
17:36
Жадан
"Жадан і Собаки" та Ірена Карпа випустили кліп про дитинство у 90-х
17:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV