Ізраїль проти визнання Палестини без його згоди
Ізраїль офіційно оголосив про свою незгоду з одностороннім визнанням палестинської державності, і заявив, що будь-яка подібна угода має бути досягнута шляхом прямих переговорів
Про це повідомляє The Guardian.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу задекларував рішення про незгоду з одностороннім визнанням держави Палестина на голосуванні в кабінеті міністрів, який одноголосно схвалив цей крок.
У виданні зазначили, що спроби досягти рішення про дві держави - палестинську державу на Західному березі річки Йордан і в секторі Гази поряд з Ізраїлем - зайшли в глухий кут з 2014 року.
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Натомість Джо Байден прагне укласти ширшу угоду на Близькому Сході, яка б передбачала нормалізацію відносин Саудівської Аравії та інших арабських держав з Ізраїлем, а також створення палестинської держави.
Згідно з офіційною заявою офісу Нетаньягу, "Ізраїль відкидає відверту міжнародну політику, спрямовану проти Ізраїлю".
Зокрема, Ізраїль категорично заперечує міжнародний дипломатичний тиск, спрямований на укладення постійної угоди з палестинцями. У разі її укладення, це можливо лише шляхом прямих переговорів між сторонами, без жодних попередніх умов.
- У грудні 2023 року повідомлялося, що адміністрація Байдена веде переговори з палестинцями та членами міжнародної спільноти щодо формування нового уряду Палестинської автономії зі збереженням керівництва Махмуда Аббаса.
- 19 січня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, під час якої лідери обговорили можливі рішення щодо створення незалежної палестинської держави.
- 20 січня міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай підтримує палестинський народ у прагненні створити власну незалежну державу Палестина.
- 30 січня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час свого візиту до Близького сходу заявив, що готовий наблизити момент, коли Британія офіційно визнає Палестинську державу.
- 16 лютого, Емманюель Макрон заявив, що визнання палестинської держави "не табу" для Парижа, зазначивши, що Франція може прийняти одностороннє рішення, якщо зусилля, спрямовані на розв'язання проблеми за принципом двох держав, не просунуться вперед через протидію Ізраїлю.
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