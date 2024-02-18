Ізраїль проти визнання Палестини без його згоди

Про це повідомляє The Guardian.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу задекларував рішення про незгоду з одностороннім визнанням держави Палестина на голосуванні в кабінеті міністрів, який одноголосно схвалив цей крок.

У виданні зазначили, що спроби досягти рішення про дві держави - палестинську державу на Західному березі річки Йордан і в секторі Гази поряд з Ізраїлем - зайшли в глухий кут з 2014 року.

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Натомість Джо Байден прагне укласти ширшу угоду на Близькому Сході, яка б передбачала нормалізацію відносин Саудівської Аравії та інших арабських держав з Ізраїлем, а також створення палестинської держави.

Згідно з офіційною заявою офісу Нетаньягу, "Ізраїль відкидає відверту міжнародну політику, спрямовану проти Ізраїлю".

Зокрема, Ізраїль категорично заперечує міжнародний дипломатичний тиск, спрямований на укладення постійної угоди з палестинцями. У разі її укладення, це можливо лише шляхом прямих переговорів між сторонами, без жодних попередніх умов.