Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ізраїль проти визнання Палестини без його згоди

Ізраїль проти визнання Палестини без його згоди

18 лютого, 2024 неділя
16:51
Світ На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу

Ізраїль офіційно оголосив про свою незгоду з одностороннім визнанням палестинської державності, і заявив, що будь-яка подібна угода має бути досягнута шляхом прямих переговорів

Про це повідомляє The Guardian.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу задекларував рішення про незгоду з одностороннім визнанням держави Палестина на голосуванні в кабінеті міністрів, який одноголосно схвалив цей крок.

У виданні зазначили, що спроби досягти рішення про дві держави - палестинську державу на Західному березі річки Йордан і в секторі Гази поряд з Ізраїлем - зайшли в глухий кут з 2014 року.

Читайте також: Команда Лаврова збере на нараду в Москві воєнізовані формування Палестини

Натомість Джо Байден прагне укласти ширшу угоду на Близькому Сході, яка б передбачала нормалізацію відносин Саудівської Аравії та інших арабських держав з Ізраїлем, а також створення палестинської держави.

Згідно з офіційною заявою офісу Нетаньягу, "Ізраїль відкидає відверту міжнародну політику, спрямовану проти Ізраїлю".

Зокрема, Ізраїль категорично заперечує міжнародний дипломатичний тиск, спрямований на укладення постійної угоди з палестинцями. У разі її укладення, це можливо лише шляхом прямих переговорів між сторонами, без жодних попередніх умов.

  • У грудні 2023 року повідомлялося, що адміністрація Байдена веде переговори з палестинцями та членами міжнародної спільноти щодо формування нового уряду Палестинської автономії зі збереженням керівництва Махмуда Аббаса.
  • 19 січня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, під час якої лідери обговорили можливі рішення щодо створення незалежної палестинської держави.
  • 20 січня міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай підтримує палестинський народ у прагненні створити власну незалежну державу Палестина.
  • 30 січня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час свого візиту до Близького сходу заявив, що готовий наблизити момент, коли Британія офіційно визнає Палестинську державу.
  • 16 лютого, Емманюель Макрон заявив, що визнання палестинської держави "не табу" для Парижа, зазначивши, що Франція може прийняти одностороннє рішення, якщо зусилля, спрямовані на розв'язання проблеми за принципом двох держав, не просунуться вперед через протидію Ізраїлю.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Читайте також:
17 лютого, 2024 субота
Хусити в Червоному морі завдали ракетного удару по танкеру з російською нафтою
Донеччина, Авдіївка, Желанне
18 лютого, 2024 неділя
В ISW оцінили, завдяки чому росіянам вдалося захопити Авдіївку
Су-34
18 лютого, 2024 неділя
Пілот збитого російського Су-34 скерував падаючий літак на приватні будинки
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
18 лютого
18:00
Інтерв’ю
Горобчук
Малевич, Ріпин, Пимоненко, Айвазовський, Бурлюк і Куїнджі: соціолог Горобчук розповів про вкрадену росіянами українську культуру
17:56
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного
Росіяни пішли на прорив української оборони Роботиного, - DeepState
17:36
Жадан
"Жадан і Собаки" та Ірена Карпа випустили кліп про дитинство у 90-х
17:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
17:12
Ольга Стефанішина
Підписання безпекової угоди між Україною та США може відбутись у липні, - Стефанішина
17:09
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Україною в майбутньому керуватимуть ті, хто очолював українську армію в роки війни, - Безсмертний
16:47
Ван І
"Не підливає масла у вогонь": Китай запевнив, що не продає зброю Росії
16:43
Ексклюзив
Telegram не менш загрозливий, ніж ВКонтакте, - експертка зі стратегічних комунікацій Цибульська
16:22
Тицький
Названо головного ідеолога загарбників в окупованій частині Запорізької області
16:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Команда Лаврова збере на нараду в Москві воєнізовані формування Палестини
16:03
OPINION
Михайло Басараб
Чому Путін бикує перед Штатами
15:59
Apple Music
Після скарги Spotify компанію Apple оштрафують на 500 мільйонів євро, - Bloomberg
15:29
окупанти, орки
Російські окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених
15:15
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Україна вироблятиме по 100 аналогів "ланцетів" на місяць, - Федоров
14:56
Ексклюзив
Донеччина, Авдіївка, Желанне
"Ситуація стабільна": пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін про оборону на підготовлених позиціях біля Авдіївки
14:53
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
"Це в інтересах ЄС": президентка Грузії закликала не допустити монополії Росії у Чорному морі
14:39
Дмитро Медведєв
"По Києву, Берліну, Лондону і Вашингтону": Медведєв погрожує ядерною тріадою, якщо РФ повернуть до кордонів 1991 року
14:37
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус попередив про проблеми для економіки США, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу Україні
14:28
Авдіївка
"Бойові дії продовжуються трохи західніше Авдіївки": речник Сил оборони Таврійського напрямку
14:18
путін
Путін назвав війну проти України "питанням життя і смерті" Росії
14:07
Олексій Навальний
Тіло Навального вкрите синцями, - ЗМІ
14:07
OPINION
Михайло Косів
Час проведення чергових президентських виборів має визначити Конституційний суд
14:00
Інфографіка
БпЛА Vector
БПЛА Vector – німецькі дрони для складних погодних умов, якими користуються ЗСУ та американські спецпризначенці
13:53
Авдіївка
В Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт": DeepState відтворив хронологію подій
13:31
Людмила та Сергій Кравченки (Краматорськ)
Росіяни вбили у Краматорську викладачку Людмилу Кравченко, її матір та 23-річного сина
13:26
Новий командувач ЧФ РФ Віктор Соколов
РФ звільнила з посади командувача Чорноморського флоту Соколова після ураження "Цезаря Кунікова", - розвідка Британії
13:18
У Києві на 2 тижні обмежать рух Броварським проспектом
12:58
Олаф Шольц і Урсула фон дер Ляєн
Шольц проти Урсули фон дер Ляєн на чолі НАТО, бо вона "надто критична до Росії", - Welt
12:46
вовк
Загроза для ухилянтів: на кордоні з Молдовою помітили вовчі зграї
12:29
Ентоні Блінкен
Блінкен закликав Китай та Індію не підтримувати РФ у її випробуваннях ядерних супутників, - NYT
12:09
Авдіївка
За 4 місяці оборони Авдіївки армія РФ втратила понад 47 тисяч військових
12:05
OPINION
Валерій Пекар
Убивство Навального: ілюзія, що у Росії є майбутнє, померла
12:03
фейк
"Війна почалася через відмову України виконувати Мінські угоди", - росіяни поширюють новий фейк
11:58
сектор Гази
США заявили, що ветуватимуть резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази: у чому причина
11:34
Роб Бауер
"У воєнному плані це не велика втрата": адмірал НАТО Бауер про вихід українських військ з Авдіївки
11:24
OPINION
Віталій Портников
Зеленський у Мюнхені: головне. Колонка Віталія Портникова
11:14
F-16 US Department of Defense
ЗМІ: Україна може отримати винищувачі F-16 у червні
10:51
Оновлено
Росіяни скинули 12 авіабомб на Куп'янськ: є загиблі й поранені
10:47
Німеччина уряд
Влада Німеччини зібрала понад 500 свідчень про воєнні злочини РФ проти України
10:34
Оновлено
Краматорськ, наслідки обстрілу
РФ обстріляла Україну ракетами і "шахедами": у Краматорську і Слов'янську загинули 4 людей, на Полтавщині є влучання
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV