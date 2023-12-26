США планують оновити уряд Палестини, в автономії прагнуть це пов'язати зі створенням держави, - WP

Про це повідомляє The Washington Post.

Однак палестинські офіційні особи заявили, що хочуть, щоб будь-які такі зусилля були пов'язані з чітким "політичним горизонтом" палестинської державності. Вони скептично ставляться до того, що США спроможні щось зробити, доки при владі перебуває чинний ізраїльський ультраправий уряд.

Спекуляції щодо того, хто може стати наступником Аббаса, були поширені ще до 7 жовтня. Згідно з нещодавнім опитуванням Палестинського центру політичних і соціологічних досліджень, його рейтинг ще більше знизився після нападів ХАМАСу: близько 88% палестинців хочуть, щоб Аббас пішов у відставку. Тим часом популярність ХАМАС на Західному березі річки Йордан зросла з 12% до 44%.

На тлі зростання популярності ХАМАС міжнародний інтерес до виборів, навіть якщо їх можна було б провести в умовах війни, є незначним.

"Ми не можемо просто призначити будь-якого лідера, - заявив віцепрем'єр-міністр Палестинської автономії Набіль Абу Рудейне. - - Ніхто не може сказати вам, хто буде новим прем'єр-міністром".

Суперники Аббаса розглядають цей момент як можливість для змін.

Один західний дипломат сказав, що зміни в керівництві повинні супроводжуватися чіткою дорожньою картою для вирішення конфлікту за принципом двох держав.

"Ситуація на Західному березі річки Йордан нестабільна, і ми граємо з вогнем", - заявив дипломат, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити це делікатне питання. - Тиснучи на Аббаса, який є надзвичайно слабким, втомленим і старим, ми ризикуємо тим, що все зруйнується".

Хоча Палестинська автономія має деякі атрибути уряду, вона діє в умовах ізраїльської окупації. І її співпраця з окупаційною владою у сфері безпеки означає, що багато палестинців вважають, що вона допомагає виконувати волю Ізраїлю.

"Люди розглядають Палестинську адміністрацію як охоронця окупантів", - заявив Саїф Акель, молодіжний лідер ФАТХ. Проте, за його словами, будь-який лідер, нав'язаний ззовні, є неприйнятним.

За словами офіційних осіб, Сполучені Штати, у координації зі своїми союзниками, сподіваються якнайшвидше підготувати сили Палестинської автономії до виконання обов'язків з безпеки в Газі. Але жодної домовленості досягнуто не було.