Прем'єр Ізраїлю озвучив умови закінчення війни в Газі, - WSJ
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа
Про це повідомляє Wall Street Journal.
Ізраїльський лідер розповів, що США, Великобританія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання.
Він додав, що для досягнення цієї мети військовий потенціал ХАМАСу має бути демонтований, а його політичне правління над Газою має закінчитися.
Нетаньягу зазначив, що для закінчення війни Ізраїлю необхідно досягти трьох цілей:
- знищити ХАМАС;
- демілітаризувати Газу;
- дерадикалізувати палестинське суспільство.
Прем’єр-міністр Ізраїлю сказав, що забезпечення умов того, що Газа ніколи більше не використовуватиметься як база нападу на його країну вимагатиме встановлення тимчасової зони безпеки по периметру Сектору та інспекційного механізму на кордоні з Єгиптом.
"Після того, як ХАМАС буде знищено, Газа буде демілітаризована, а палестинське суспільство почне процес дерадикалізації, Газу можна буде відновити, а перспективи ширшого миру на Близькому Сході стануть реальністю", - заявив глава ізраїльського уряду.
- 24 грудня, під час щотижневого засідання кабінету міністрів прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував повідомлення про те, начебто США переконали Ізраїль не розширювати військову діяльність.
- 25 грудня Нетаньягу заявив, що Ізраїль прагне поглибити бойові дії в Газі найближчими днями.
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