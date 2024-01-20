Китай підтримав ідею щодо держави Палестина
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Китай підтримує палестинський народ у прагненні створити власну незалежну державу Палестина
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Китаю.
Очільник китайського МЗС заявив, що під час свого візиту до Єгипту і Тунісу було порушено палестинське питання.
"Минуло вже понад 100 днів з початку палестинсько-ізраїльського конфлікту, - зазначив Ван Ї. - У зв'язку з цим Китай проводить активну кампанію і виступає, засуджуючи всі дії, що завдають шкоди цивільному населенню, виступаючи проти будь-яких порушень міжнародного права і підтримуючи всі зусилля, спрямовані на запобігання ескалації конфлікту і сприяння відновленню миру".
За словами міністра, питання Палестини є питанням миру і стабільності в близькосхідному регіоні та викликом моральній свідомості людства.
"Китай рішуче підтримує справедливу справу палестинського народу, який прагне відновити свої законні національні права і здійснити своє давнє прагнення до незалежної державності. Справедливість запізнюється, але вона не повинна бути відсутня вічно", - наголосив очільник відомства.
Зокрема, Китай закликав до якнайшвидшого скликання міжнародної мирної конференції, яка була б масштабнішою, ширшою за складом учасників і ефективнішою.
- 15 січня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив занепокоєння посиленням конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС і закликав до проведення міжнародної мирної конференції.
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