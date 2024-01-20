Китай підтримав ідею щодо держави Палестина

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Китаю.

Очільник китайського МЗС заявив, що під час свого візиту до Єгипту і Тунісу було порушено палестинське питання.

"Минуло вже понад 100 днів з початку палестинсько-ізраїльського конфлікту, - зазначив Ван Ї. - У зв'язку з цим Китай проводить активну кампанію і виступає, засуджуючи всі дії, що завдають шкоди цивільному населенню, виступаючи проти будь-яких порушень міжнародного права і підтримуючи всі зусилля, спрямовані на запобігання ескалації конфлікту і сприяння відновленню миру".

За словами міністра, питання Палестини є питанням миру і стабільності в близькосхідному регіоні та викликом моральній свідомості людства.

"Китай рішуче підтримує справедливу справу палестинського народу, який прагне відновити свої законні національні права і здійснити своє давнє прагнення до незалежної державності. Справедливість запізнюється, але вона не повинна бути відсутня вічно", - наголосив очільник відомства.

Зокрема, Китай закликав до якнайшвидшого скликання міжнародної мирної конференції, яка була б масштабнішою, ширшою за складом учасників і ефективнішою.