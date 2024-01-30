Кемерон приїхав на Близький Схід і заявив, що Британія розглядає визнання палестинської державності

Про це повідомляє BBC.

У видання зазначили, що це його четвертий візит до регіону з моменту призначення на посаду міністра закордонних справ Великої Британії.

Камерон заявив, що палестинцям необхідно дати політичний горизонт, щоб сприяти встановленню миру на Близькому Сході та продемонструвати "незворотній прогрес" на шляху до розв'язання питання про дві держави.

"Коли це станеться, ми - разом із союзниками - розглянемо питання про визнання палестинської держави, в тому числі в ООН, - зазначив він, виступаючи на засіданні Консервативної ради з питань Близького Сходу. -Це могло б стати однією з речей, які допоможуть зробити цей процес незворотнім".

Камерон припустив, що Британія могла б надати формальне, дипломатичне визнання палестинській державі не в рамках остаточної мирної угоди, а раніше, під час самих переговорів.

Водночас, за його словами, нова палестинська влада повинна бути "оперативно створена" з "технократичними та хорошими лідерами", здатними управляти Газою.

"На нас лежить відповідальність, тому що ми повинні почати визначати, як виглядатиме палестинська держава, з чого вона складатиметься, як працюватиме, і, що дуже важливо, розглядаючи це питання, ми з союзниками розглянемо питання про визнання палестинської держави, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй" - наголосив він.

Міністр закордонних справ зазначив, що в рамках будь-якої довгострокової угоди Ізраїль повинен буде отримати звільнення всіх заручників, а також гарантії того, що ХАМАС не зможе здійснювати напади на Ізраїль, і що його керівництво покине Газу.

Він зазначив, що угода буде "складною", але не неможливою.

Щодо поточних зусиль, спрямованих на припинення війни в Газі, Камерон зауважив, що зараз необхідна пауза в бойових діях і є "обнадійливі ознаки" щодо переговорів, які ведуться нині.

"Зараз ми бачимо, що відкривається шлях, на якому ми дійсно можемо досягти прогресу, не тільки в припиненні конфлікту, але і в пошуку політичного рішення, яке може означати мир на роки, а не на місяці", - зазначив він, додавши, що справжній виклик полягає в тому, щоб "перетворити цю паузу на стійке припинення вогню без повернення до бойових дій".