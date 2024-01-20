Байден і Нетаньягу обговорили створення незалежної палестинської держави

Про це інформує Reuters.



Білий дім заявив, що розмова Байдена з Нетаньягу була першою майже за місяць, зазначивши, що обговорення було зосереджено на ударах Ізраїлю в Газі.



Виступаючи перед журналістами після зустрічі з мерами США, Байден сказав, що Нетаньягу не є противником усіх рішень про створення двох держав, тож існує кілька можливих варіантів. Він зазначив, що деякі члени ООН не мають збройних сил.



Байдена запитали, чи перегляне він умови допомоги Ізраїлю, враховуючи коментарі Нетаньягу про відмову від рішення про дві держави.

"Я думаю, що ми зможемо щось виробити... Я думаю, що є способи, за допомогою яких це може спрацювати", - відповів лідер США.



Зазначається, що Байден і Нетаньягу обговорили, як забезпечити безпеку і звільнення заручників, що залишилися, утримуваних ХАМАС, а також говорили про перехід Ізраїлю до цілеспрямованіших операцій у Газі, щоби забезпечити надходження гуманітарної допомоги.

Байден, як і раніше, рішуче підтримує Ізраїль у його війні проти ХАМАСу, але він також хоче зменшити кількість смертей серед палестинців.

"Президент також обговорив своє бачення міцнішого миру та безпеки для Ізраїлю, повністю інтегрованого в регіон, та рішення про дві держави з гарантованою безпекою Ізраїлю", - йдеться у заяві Білого дому за підсумками дзвінка.



Ізраїльський прем'єр заявив на пресконференції, що він повідомив Вашингтону про те, що він проти будь-якої палестинської державності, яка не гарантує безпеку Ізраїлю.

"Ізраїль повинен мати контроль безпеки над усією територією на захід від річки Йордан. Це необхідна умова", - сказав він.