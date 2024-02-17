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Макрон сприятиме створенню держави Палестина

17 лютого, 2024 субота
18:42
Світ Еммануель Макрон

У п'ятницю Емманюель Макрон заявив, що визнання палестинської держави "не табу" для Парижа, зазначивши, що Франція може прийняти одностороннє рішення, якщо зусилля, спрямовані на розв'язання проблеми за принципом двох держав, не просунуться вперед через протидію Ізраїлю

Про це повідомляє Politico.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль Франція неодноразово заявляла, що лише рішення про дві держави може принести мир у регіон.

"Наші партнери в регіоні, зокрема Йорданія, працюють над цим; ми працюємо над цим разом з ними. Ми готові сприяти цьому в Європі та в Раді Безпеки (ООН - ред.,) - наголосив Макрон під час візиту короля Йорданії Абдалли II до Єлисейського палацу в Парижі. - Визнання палестинської держави не є табу для Франції".

У виданні зазначили, що майже 140 країн в односторонньому порядку визнали палестинську державу, але жодна велика західна держава або членів G7 не зробила цього.

Одностороннє визнання Францією насамперед матиме дипломатичну вагу і посилить тиск на Ізраїль. 

Днем раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув міжнародне визнання палестинської держави поза ізраїльсько-палестинськими переговорами, стверджуючи, що такий крок "дасть величезну винагороду тероризму".

  • 20 січня міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай підтримує палестинський народ у прагненні створити власну незалежну державу Палестина.
Теги:
Франція
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Емманюель Макрон
Війна в Ізраїлі
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