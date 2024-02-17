Макрон сприятиме створенню держави Палестина

Про це повідомляє Politico.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль Франція неодноразово заявляла, що лише рішення про дві держави може принести мир у регіон.

"Наші партнери в регіоні, зокрема Йорданія, працюють над цим; ми працюємо над цим разом з ними. Ми готові сприяти цьому в Європі та в Раді Безпеки (ООН - ред.,) - наголосив Макрон під час візиту короля Йорданії Абдалли II до Єлисейського палацу в Парижі. - Визнання палестинської держави не є табу для Франції".

У виданні зазначили, що майже 140 країн в односторонньому порядку визнали палестинську державу, але жодна велика західна держава або членів G7 не зробила цього.

Одностороннє визнання Францією насамперед матиме дипломатичну вагу і посилить тиск на Ізраїль.

Днем раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув міжнародне визнання палестинської держави поза ізраїльсько-палестинськими переговорами, стверджуючи, що такий крок "дасть величезну винагороду тероризму".