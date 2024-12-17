США втягують Росію в гонку озброєнь, - військовий експерт Снєгирьов про заяви Путіна щодо масового виробництва "Орешника"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Попередні заяви Путіна стосувалися того, що Росія налагодила виробництво "Орешника", а потім він заявив, що будуть налагоджувати масове виробництво. Але головне, що ми маємо розуміти, це те, що ще на момент попередніх заяв російського диктатора про те, що "Орешник" розглядається ледь не як альтернатива тактичній ядерній зброї, на наступний день США відзвітували, що біля Гуаму системи протиракетної оборони США збили балістичну ракету середнього радіуса дії", - зауважив Снєгирьов.

Військовий експерт нагадав, що "Орешник" є експериментальною балістичною ракетою середнього радіуса дії, а США чітко дали зрозуміти Росії, що можуть ефективно протидіяти цьому черговому вундерваффе.

"Вартість одного "Орешника", за різними оцінками, становить від 50 до 100 мільйонів доларів. Так ось, США фактично втягують РФ у гонку озброєнь. А ми пам'ятаємо, чим завершилася гонка озброєнь для Радянської імперії - крахом. Тобто США фактично створюють передумови для економічного краху РФ", - наголосив Снєгирьов.