США закривають російські візові центри у Вашингтоні та Нью-Йорку

Про це інформує ТАСС.

Він поскаржився, що американська адміністрація надіслала повідомлення про закриття візових центрів у Вашингтоні та Нью-Йорку, назвавши це "дрібним, капосним випадом".

Попри це, як стверджує Антонов, Росія продовжить надавати консульські послуги своїм громадянам у США.

"Вони відібрали в нас картки звільнення від податку. Ці картки передбачають привілеї для дипломатів у будь-якій країні, що дають їм змогу жити і не платити податки до місцевої скарбниці", - додав він.

За його словами, США жодним чином не пояснили своїх дій.

"Для нас це серйозне додаткове навантаження і з урахуванням того, що наші генеральні консульства в Х'юстоні і в Нью-Йорку знекровлені. І, втім, я всіх запевняю, що ми не здамося і продовжуватимемо свою роботу", - підкреслив Антонов.

Натомість Росія розглядає можливі заходи у відповідь у зв'язку з діями американської влади.

На його переконання, "американці намагаються зламати" Росію, змінити її зовнішню політику та "змусити дипломатів сховатися за стінами посольства, не спілкуватися, не працювати".