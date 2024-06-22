США закривають російські візові центри у Вашингтоні та Нью-Йорку
Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що американська адміністрація закриває два відділення візового центру РФ у США, а також позбавляє російських дипломатів можливості не платити податки в країні
Про це інформує ТАСС.
Він поскаржився, що американська адміністрація надіслала повідомлення про закриття візових центрів у Вашингтоні та Нью-Йорку, назвавши це "дрібним, капосним випадом".
Попри це, як стверджує Антонов, Росія продовжить надавати консульські послуги своїм громадянам у США.
"Вони відібрали в нас картки звільнення від податку. Ці картки передбачають привілеї для дипломатів у будь-якій країні, що дають їм змогу жити і не платити податки до місцевої скарбниці", - додав він.
За його словами, США жодним чином не пояснили своїх дій.
"Для нас це серйозне додаткове навантаження і з урахуванням того, що наші генеральні консульства в Х'юстоні і в Нью-Йорку знекровлені. І, втім, я всіх запевняю, що ми не здамося і продовжуватимемо свою роботу", - підкреслив Антонов.
Натомість Росія розглядає можливі заходи у відповідь у зв'язку з діями американської влади.
На його переконання, "американці намагаються зламати" Росію, змінити її зовнішню політику та "змусити дипломатів сховатися за стінами посольства, не спілкуватися, не працювати".
- 30 квітня заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що політика його країни у питаннях санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну не змінилася.
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