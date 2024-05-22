США занепокоєні виведенням РФ на низьку навколоземну орбіту супутника, який, імовірно, є зброєю
Пентагон оцінив параметри супутника, який Росія вивела на низьку навколоземну орбіту, й вважає, що він виглядає як протисупутникова зброя
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.
"Росія запустила 16 травня супутник на низьку навколоземну орбіту, який, за нашими оцінками, є ймовірно протисупутниковою зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - сказав він.
За його словами, оцінки характеристик нового апарата вказують на подібність до інших протисупутників, запущених росіянами у 2019-му і 2022 роках.
Райдер підкреслив, що Росія розгорнула свою зброю на тій самій орбіті, де перебувають супутники, що належать уряду США.
"Очевидно, ми продовжимо відстежувати це", - прокоментував речник Пентагону.
Він також наголосив, що Штати залишають за собою право захищати себе та космічний простір, а також забезпечувати безперебійну підтримку об’єднаних сил.
"Ми надалі будемо врівноважувати потребу захищати наші інтереси в космосі з нашим бажанням зберегти стабільне та стійке космічне середовище", - зазначив Райдер.
- У вівторок, 21 травня, Рада Безпеки ООН російський відхилила проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космічному просторі, який напередодні заветувала Росія.
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