США занепокоєні виведенням РФ на низьку навколоземну орбіту супутника, який, імовірно, є зброєю

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Росія запустила 16 травня супутник на низьку навколоземну орбіту, який, за нашими оцінками, є ймовірно протисупутниковою зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - сказав він.

За його словами, оцінки характеристик нового апарата вказують на подібність до інших протисупутників, запущених росіянами у 2019-му і 2022 роках.

Райдер підкреслив, що Росія розгорнула свою зброю на тій самій орбіті, де перебувають супутники, що належать уряду США.

"Очевидно, ми продовжимо відстежувати це", - прокоментував речник Пентагону.

Він також наголосив, що Штати залишають за собою право захищати себе та космічний простір, а також забезпечувати безперебійну підтримку об’єднаних сил.

"Ми надалі будемо врівноважувати потребу захищати наші інтереси в космосі з нашим бажанням зберегти стабільне та стійке космічне середовище", - зазначив Райдер.