США запровадили санкції проти президента Колумбії Петро

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввело санкції проти Густаво Петро за дії або спроби дій, що суттєво допомагали або можуть серйозно сприяти міжнародному розповсюдженню незаконних наркотиків та засобів їх виробництва.

Зазначається, що під обмеження також потрапили кілька його прибічників, зокрема дружина, син і близький соратник.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що відтоді, як Густаво Петро став президентом Колумбії, виробництво кокаїну в країні досягло найвищого рівня за останні десятиліття, що призвело до масового надходження наркотиків у США та шкоди для американців.

"Президент Петро дозволив наркокартам процвітати та відмовився зупиняти цю діяльність. Сьогодні президент Трамп вживає рішучих заходів, щоб захистити нашу країну та чітко дати зрозуміти — ми не будемо терпіти контрабанду наркотиків до Сполучених Штатів", - наголосив він.