Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"

Про це повідомляє АР.

У публікації на своїй платформі Truth Social президент США Дональд Трамп назвав президента Колумбії Густаво Петра "незаконним торговцем наркотиками" та попередив, що якщо той не зупинить наркобізнес, "США зроблять це за нього — і не ввічливо".

Перебуваючи на курорті Мар-а-Лаґо у Флориді, Трамп заявив, що колумбійський президент "заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих плантаціях" та не робить нічого, щоб це припинити, попри американські субсидії. "Починаючи відсьогодні, жодних виплат чи допомоги Колумбії більше не буде", — написав він.

Напруження між Вашингтоном і Боготою посилилося після того, як Петро звинуватив США у порушенні суверенітету Колумбії. Президент Колумбії заявив, що американський удар у Карибському морі призвів до загибелі рибалки, який, за його словами, не мав стосунку до наркоторгівлі. Густаво Петро назвав це "вбивством і вторгненням" та вимагав міжнародного розслідування.

Вашингтон пояснює удари боротьбою з наркоторгівлею, зазначивши, що під час операцій у вересні було ліквідовано щонайменше 29 підозрюваних наркоторговців.

Окрім того, Державний департамент США анулював візу Петра під час його візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН — через його заклик до американських військових "не виконувати наказів Трампа".

Колумбія залишається найбільшим у світі експортером кокаїну, а площі вирощування коки торік, за даними ООН, досягли рекордного рівня.