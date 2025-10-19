Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"

Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"

Адріана Муллаянова
19 жовтня, 2025 неділя
18:13
Світ президент Колумбії Густаво Петро

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинить фінансування Колумбії, звинувативши її лідера Густаво Петра у бездіяльності щодо боротьби з виробництвом наркотиків

Зміст

Про це повідомляє АР.

У публікації на своїй платформі Truth Social президент США Дональд Трамп назвав президента Колумбії Густаво Петра "незаконним торговцем наркотиками" та попередив, що якщо той не зупинить наркобізнес, "США зроблять це за нього — і не ввічливо".

Перебуваючи на курорті Мар-а-Лаґо у Флориді, Трамп заявив, що колумбійський президент "заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих плантаціях" та не робить нічого, щоб це припинити, попри американські субсидії. "Починаючи відсьогодні, жодних виплат чи допомоги Колумбії більше не буде", — написав він.

Напруження між Вашингтоном і Боготою посилилося після того, як Петро звинуватив США у порушенні суверенітету Колумбії. Президент Колумбії заявив, що американський удар у Карибському морі призвів до загибелі рибалки, який, за його словами, не мав стосунку до наркоторгівлі. Густаво Петро назвав це "вбивством і вторгненням" та вимагав міжнародного розслідування.

Читайте також: "США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики

Вашингтон пояснює удари боротьбою з наркоторгівлею, зазначивши, що під час операцій у вересні було ліквідовано щонайменше 29 підозрюваних наркоторговців.

Окрім того, Державний департамент США анулював візу Петра під час його візиту до Нью-Йорка на Генасамблею ООН — через його заклик до американських військових "не виконувати наказів Трампа".

Колумбія залишається найбільшим у світі експортером кокаїну, а площі вирощування коки торік, за даними ООН,  досягли рекордного рівня.

  • 27 травня СБУ та польські правоохоронці викрили міжнародний наркосиндикат, який маскував наркотики під дитяче харчування й корм для тварин.
Теги:
Новини
кокаїн
Колумбія
Дональд Трамп
США
Читайте також:
затонулий підводний човен
Автор Зіновія Воронович
18 жовтня, 2025 субота
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026
Молитва перед іконами у храмі
Автор Адріана Муллаянова
18 жовтня, 2025 субота
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Київ
+5.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 жовтня
19:39
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росіяни ввечері 19 жовтня запустили ударні дрони по Україні: куди вони рухаються
19:31
світло
Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості
19:07
Інтерв’ю
Україна Польща
Варто пам'ятати - українців і поляків об'єднують ті самі культурні коди, - етнологиня Ольга Соляш
19:00
Інтерв’ю
Райнхард Вольскі
Путін не наважиться на будь-яку ескалацію за кількох умов, - голова Берлінської конференції з безпеки Вольскі
18:26
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі
18:20
Огляд
Boracay
РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна
18:15
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова
18:01
OPINION
Трамп чудово знає, як тиснути на Путіна
18:00
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Верес" зіграв у бойову нічию з "Олександрією", "Колос" поступився "ЛНЗ". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
17:44
Аурімас Печкаускас в Україні
Ексміністр охорони здоров'я Литви їздить до України щоб працювати прифронтовим медиком й рятувати цивільних і бійців ЗСУ
17:30
Інтерв’ю
Роб Данненберг
Путін отримує неточні розвіддані від спецслужб щодо готовності Заходу реагувати на провокації, - екскерівник ЦРУ в рамках Центру боротьби з тероризмом Данненберг
17:00
Ексклюзив
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України
16:48
Василій Марзоєв. Фото з відкритих джерел
На Запоріжжі ліквідовано сина російського генерала Марзоєва, який керував окупацією Херсонщини та вбивав цивільних у Херсоні
16:27
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
На Київщині випав перший сніг
16:19
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Спроможність українців рухатися далі - це те, що мене вражає, - посолка ЄС в Україні Матернова
16:13
Будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі. Фото з Instagram Олександра Калинського
Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі
16:02
OPINION
Авторитет Путіна вже не достатній
15:39
художній музей Лувр
Злочинці пограбували Лувр: поцупили діадему Жозефіни і коштовності Наполеона
15:29
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
14:57
На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ
14:45
Трамп опублікував згенероване ШІ відео, на якому він з літака обливає багнюкою учасників протесту "Ні королям"
14:44
Понад 60% німців не підтримують соцвиплати біженцям з України та виступають за повернення додому чоловіків призовного віку: опитування INSA
14:33
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари українських БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі, який припинив отримувати газ із Казахстану, та вкотре НПЗ у Новокуйбишевську
14:28
атака дронами, шахед, герань
Російський дрон вбив літнього чоловіка на Херсонщині
14:18
Оновлено
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
Організатори "Ні королям" стверджують, що на акцію протесту проти політики Трампа вийшло близько 7 млн людей
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
13:48
Ексклюзив
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express
13:47
Огляд
Сергій Васильківський
Живопис, що дихає степом: 171 рік тому народився Сергій Васильківський – митець українського світу
13:44
Олексій Лень
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
13:16
хмарна погода, хмари
Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління
13:11
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко
12:48
Огляд
міжнародний огляд
Пісторіус заговорив про відновлення призову чоловіків у Німеччині, а Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
12:05
атака на Львів
Партизани "Атеш" знищили вузол координації російських військ у Брянській області
12:01
OPINION
Будапештське рандеву Путіна і Трампа: похорон Римського статуту
11:51
Володимир Зеленський
За тиждень Росія запустила по Україні понад 3270 ударних дронів, 1370 КАБів і майже 50 ракет, - Зеленський
11:40
Китай та США
Китай заявив, що має "неспростовні докази" кібератак з боку США на китайську держустанову
11:29
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни намагаються перерозподілити свої сили, - у бригаді НГУ "Хартія" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
11:24
Республіка Сербська призначила Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, підтвердивши відставку Додіка
10:46
Мета - виховати слухняного громадянина: ЦПД заявляє, що в РФ переписують "під пропаганду" підручники з мови та літератури
10:29
Іран
Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV