США заявили, що хусити випустили дві ракети по Аденській затоці: одна з них влучила у контейнеровоз

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Згідно з повідомленням, протягом останніх 24 годин підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети (ПКР) з підконтрольних хуситам районів Ємену в Аденську затоку.

Одна з ракет уразила контейнеровоз Tavvishi під ліберійським прапором, який належить і експлуатується Швейцарією.

Судно повідомило про пошкодження, але продовжило рух.

Натомість друга ракета була успішно знищена коаліційним кораблем.

У CENTCOM додали, що ні американські, ні коаліційні, ні торгові судна не зазнали ушкоджень.