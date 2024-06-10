США заявили, що хусити випустили дві ракети по Аденській затоці: одна з них влучила у контейнеровоз
Центральне командування США заявило про обстріл хуситами контейнеровоза в Аденській затоці. З двох випущених ракет одна влучила у судно під прапором Ліберії
Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
Згідно з повідомленням, протягом останніх 24 годин підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети (ПКР) з підконтрольних хуситам районів Ємену в Аденську затоку.
Одна з ракет уразила контейнеровоз Tavvishi під ліберійським прапором, який належить і експлуатується Швейцарією.
Судно повідомило про пошкодження, але продовжило рух.
Натомість друга ракета була успішно знищена коаліційним кораблем.
У CENTCOM додали, що ні американські, ні коаліційні, ні торгові судна не зазнали ушкоджень.
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У суботу, 1 червня, Сполучені Штати знищили дві протикорабельні балістичні ракети та безпілотник єменських хуситів у Червоному морі.
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