США знищили 3 безпілотника та 2 ракетні системи хуситів у Ємені

Про це повідомляє Центральне командування США.

"За останні 24 години сили Центрального командування США успішно знищили три підтримувані Іраном безпілотні літальні апарати хуситів і два ракетні комплекси в контрольованому хуситами районі Ємену", - повідомляє пресслужба Центрального командування США.

Згідно з повідомленням, ці системи становили" явну і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам у регіоні."

"Ці дії були вжиті для захисту свободи судноплавства і забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - додали військові.