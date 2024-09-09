США знищили 3 безпілотника та 2 ракетні системи хуситів у Ємені
Американські військові протягом минулої доби ліквідували 3 безпілотники і 2 ракетні комплекси підтримуваних Іраном хуситів у Ємені
Про це повідомляє Центральне командування США.
"За останні 24 години сили Центрального командування США успішно знищили три підтримувані Іраном безпілотні літальні апарати хуситів і два ракетні комплекси в контрольованому хуситами районі Ємену", - повідомляє пресслужба Центрального командування США.
Згідно з повідомленням, ці системи становили" явну і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам у регіоні."
"Ці дії були вжиті для захисту свободи судноплавства і забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - додали військові.
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У понеділок, 2 вересня, єменські хусити атакували два танкери з сирою нафтою у Червоному морі - під прапорами Саудівської Аравії та Панами.
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