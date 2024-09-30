Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації президентки Мексики
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок, 1 жовтня, візьме участь в інавгурації президентки Мексики Клаудії Шейнбаум
Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, передає "Інтерфакс".
"За дорученням президента України Володимира Зеленського голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації новообраного президента Мексики Клаудії Шейнбаум", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що візит Стефанчука сприятиме поглибленню співпраці між країнами, зокрема, посиленню міжпарламентського діалогу.
"Перебування в Мехіко буде використане також для посилення міжнародної підтримки України, зокрема, з боку країн Глобального Півдня, лідери яких будуть присутні на церемонії вступу на посаду президента Мексики", - наголошується в повідомленні.
Це перший візит глави українського парламенту до латиноамериканського регіону за час незалежності України.
- Новообрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відхилила запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Києва після вступу на посаду 1 жовтня.
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