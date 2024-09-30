Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації президентки Мексики

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, передає "Інтерфакс".

"За дорученням президента України Володимира Зеленського голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації новообраного президента Мексики Клаудії Шейнбаум", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що візит Стефанчука сприятиме поглибленню співпраці між країнами, зокрема, посиленню міжпарламентського діалогу.

"Перебування в Мехіко буде використане також для посилення міжнародної підтримки України, зокрема, з боку країн Глобального Півдня, лідери яких будуть присутні на церемонії вступу на посаду президента Мексики", - наголошується в повідомленні.

Це перший візит глави українського парламенту до латиноамериканського регіону за час незалежності України.