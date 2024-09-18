Нова президентка Мексики відмовилася відвідати Київ на запрошення Зеленського

Про це повідомляє Fuser News.

Президентка пояснила відмову здійснити візит до України тим, що має намір дотримуватися політики невтручання в зовнішні справи, продовжуючи курс свого попередника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора.

"Ми будемо відвідувати деякі міжнародні заходи, які вважаємо важливими, але ми не будемо багато подорожувати. Наша відповідальність - тут", - зазначила Шейнбаум.

Вона підкреслила, що головним завданням її адміністрації буде розв'язання внутрішніх питань.

Шейнбаум також підтвердила прихильність Мексики підтримці дипломатичних відносин з усіма країнами, за винятком Еквадору, де у квітні стався інцидент із мексиканським посольством, який Шейнбаум назвала "порушенням суверенітету".

Що передувало

2 червня на президентських виборах у Мексиці вперше в історії країни перемогла жінка-фізик зі ступенем доктора енергетики, ексмер столиці Мехіко, член групи кліматологів ООН, нобелівська лауреатка Клаудія Шейнбаум.

Згодом Мексика запросила Володимира Путіна на інавгурацію новообраної президентки.

При цьому Україна звернулася до Мексики із закликом заарештувати Володимира Путіна, якщо той приїде до країни. Експрезидент Мексики Андрес Мануель Лопес заявив, що уряд країни відкликав запит України із закликом арештувати лідера РФ у країні.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", - сказав він.