У Мексиці відповіли на прохання України арештувати Путіна у разі його візиту до країни
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес заявив, що уряд країни відкликав запит України із закликом арештувати лідера РФ Володимира Путіна, якщо він відвідає Мексику
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", - сказав журналістам президент Мексики.
Що передувало
2 червня на президентських виборах у Мексиці вперше в історії країни перемогла жінка - фізик зі ступенем доктора енергетики, ексмер столиці Мехіко, член групи кліматологів ООН, нобелівська лауреатка Клаудія Шейнбаум.
Згодом Мексика запросила Володимира Путіна на інавгурацію новообраної президентки.
При цьому Україна звернулася до Мексики із закликом заарештувати Володимира Путіна, якщо той приїде до країни.
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