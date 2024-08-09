У Мексиці відповіли на прохання України арештувати Путіна у разі його візиту до країни

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", - сказав журналістам президент Мексики.

Що передувало

2 червня на президентських виборах у Мексиці вперше в історії країни перемогла жінка - фізик зі ступенем доктора енергетики, ексмер столиці Мехіко, член групи кліматологів ООН, нобелівська лауреатка Клаудія Шейнбаум.

Згодом Мексика запросила Володимира Путіна на інавгурацію новообраної президентки.

При цьому Україна звернулася до Мексики із закликом заарештувати Володимира Путіна, якщо той приїде до країни.