Мексика запросила Путіна на інавгурацію новообраної президентки
Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум, що запланована на 1 жовтня
Про це пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ.
"Запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну. Він вирішить, чи братиме участь у церемонії сам, чи призначить іншу високопоставлену особу для цього від свого імені", - заявив представник посольства Мексики.
Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило Reuters, що уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є, з запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.
- Нагадаємо, 2 червня на президентських виборах у Мексиці вперше в історії країни перемогла жінка - фізик зі ступенем доктора енергетики, ексмер столиці Мехіко, член групи кліматологів ООН, нобелівська лауреатка Клаудія Шейнбаум.
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