Мексика запросила Путіна на інавгурацію новообраної президентки

Про це пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

"Запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну. Він вирішить, чи братиме участь у церемонії сам, чи призначить іншу високопоставлену особу для цього від свого імені", - заявив представник посольства Мексики.

Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило Reuters, що уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є, з запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.