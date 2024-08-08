Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію новообраної президентки

Про це йдеться в заяві посольства України в Мексиці.

"Ми сподіваємося, що уряд Мексики знає про те, що Володимир Путін є військовим злочинцем, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика", - йдеться у заяві.

Зазначається, що цей ганебний злочин - одна з численних причин, чому Путін разом з рештою політико-військової верхівки Росії повинен постати перед судом за початок повномасштабного вторгнення в Україну, бомбардування українських міст, стрілянину, тортури, зґвалтування та пограбування українського народу.

"Тим часом ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі", - додали в посольстві.