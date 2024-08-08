Україна просить Мексику заарештувати Путіна, якщо він приїде на інавгурацію новообраної президентки
Україна звернулася до Мексики із закликом заарештувати лідера РФ Володимира Путіна, якого запросили на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум, що запланована на 1 жовтня
Про це йдеться в заяві посольства України в Мексиці.
"Ми сподіваємося, що уряд Мексики знає про те, що Володимир Путін є військовим злочинцем, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовому переміщенні українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика", - йдеться у заяві.
Зазначається, що цей ганебний злочин - одна з численних причин, чому Путін разом з рештою політико-військової верхівки Росії повинен постати перед судом за початок повномасштабного вторгнення в Україну, бомбардування українських міст, стрілянину, тортури, зґвалтування та пограбування українського народу.
"Тим часом ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі", - додали в посольстві.
- Нагадаємо, 2 червня на президентських виборах у Мексиці вперше в історії країни перемогла жінка - фізик зі ступенем доктора енергетики, ексмер столиці Мехіко, член групи кліматологів ООН, нобелівська лауреатка Клаудія Шейнбаум.
- Згодом Мексика запросила Володимира Путіна на інавгурацію новообраної президентки.
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