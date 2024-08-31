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Головна Світ Столтенберг: Операція ЗСУ в Курській області є законною

Столтенберг: Операція ЗСУ в Курській області є законною

Світлана Кравченко
31 серпня, 2024 субота
06:39
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області підпадає під право Києва на самооборону

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Welt am Sonntag, пише Reuters.

"Україна має право захищати себе. І згідно з міжнародним правом, це право не зупиняється на кордоні", - сказав Столтенберг.

Натомість генсек НАТО зазначив, що Альянс не знав про плани України заздалегідь і не відігравав у них жодної ролі.

Столтенберг також наголосив, що Україна ризикує, просуваючись на російську територію. Проте, за його словами, Київ сам вирішує, як проводити свою військову кампанію. 

"Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що операція має на меті створити буферну зону, щоб запобігти подальшим російським атакам з-за кордону. Як і всі військові операції, це пов’язано з ризиками. Але це рішення України, як захищати себе", - додав генсек.

  • Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що реакція Росії на операцію ЗСУ в Курській області була "повільною і розсіяною".

Теги:
Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
Курськ
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