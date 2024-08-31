Столтенберг: Операція ЗСУ в Курській області є законною

Про це він сказав в інтерв'ю Welt am Sonntag, пише Reuters.

"Україна має право захищати себе. І згідно з міжнародним правом, це право не зупиняється на кордоні", - сказав Столтенберг.

Натомість генсек НАТО зазначив, що Альянс не знав про плани України заздалегідь і не відігравав у них жодної ролі.

Столтенберг також наголосив, що Україна ризикує, просуваючись на російську територію. Проте, за його словами, Київ сам вирішує, як проводити свою військову кампанію.

"Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що операція має на меті створити буферну зону, щоб запобігти подальшим російським атакам з-за кордону. Як і всі військові операції, це пов’язано з ризиками. Але це рішення України, як захищати себе", - додав генсек.