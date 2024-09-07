Стрілянина в США: батька 14-річного підозрюваного заарештували
У США заарештували батька 14-річного підозрюваного у стрілянині в школі, внаслідок якої загинуло двоє вчителів та двоє учнів: вони постали перед судом
Про це інформує CNN.
Вказано, що в ордері на арешт чоловіка зазначалося, що він подарував синові вогнепальну зброю, "знаючи, що той становить загрозу для себе та інших". Його звинувачують за чотирма пунктами ненавмисного вбивства, двома пунктами вбивства другого ступеня і вісьмома пунктами жорстокого поводження з дітьми.
Він, як і його син, поставши перед судом, відмовився визнати себе винним у висунутих звинуваченнях.
14-річному хлопцеві у випадку доведення вини загрожує довічне ув'язнення з правом на умовно-дострокове звільнення або без нього, попри те, що максимальним покаранням у його справі є смертний вирок або довічне ув'язнення. Втім у 2005 році Верховний суд США постановив, що ніхто не може бути засуджений до смертної кари за злочини, скоєні у віці до 18 років. Його батькові загрожує максимально можливе покарання у вигляді 180 років позбавлення волі.
- 4 вересня у середній школі в американському штаті Джорджія сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло чотири людини, ще дев'ять госпіталізували. Президент США Джо Байден відреагував.
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