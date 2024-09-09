Створив щоденний подкаст про війну в Україні: у 32 роки помер британський журналіст Девід Ноулз

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Припускається, що британський журналіст помер від серцевого нападу 8 вересня у Гібралтарі.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Девід Ноулз запустив щоденний подкаст "Ukraine: The Latest" - він досі виходить в ефір. Він виграв премію Publisher Podcast Awards у номінації “Найкращий новинний подкаст”.

Зазначається, що Девід Ноулз спершу запустив Ukraine: The Latest як простір у Х, а згодом ініціатива стала повноцінним подкастом. З початком повномасштабної війни його завантажили майже 100 мільйонів.

Крім цього, журналіст подорожував Україною зі своїм аудіообладнанням, записуючи історії людей і додаючи їх у спеціальні випуски, де йшлося про те, як війна руйнує життя звичайних українців.