Суд ЄС відхилив позов Януковича щодо скасування санкцій
Загальний суд Європейського Союзу відхилив апеляцію колишнього президента України Віктора Януковича, який втік до РФ щодо виключення із санкційних списків ЄС
Про це йдеться у вироку суду.
Віктор Янукович подав позов до Європейського суду, намагаючись скасувати санкції ЄС проти себе, зокрема замороження активів та заборону на в’їзд. Позов стосувався рішень Ради ЄС 2022–2024 років, що залишали його в санкційних списках.
Суд залишив санкції чинними та зобов’язав Януковича покрити витрати суду.
- На початку вересня Віктор Янукович уперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС".
