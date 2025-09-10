Суд ЄС відхилив позов Януковича щодо скасування санкцій

Про це йдеться у вироку суду.

Віктор Янукович подав позов до Європейського суду, намагаючись скасувати санкції ЄС проти себе, зокрема замороження активів та заборону на в’їзд. Позов стосувався рішень Ради ЄС 2022–2024 років, що залишали його в санкційних списках.

Суд залишив санкції чинними та зобов’язав Януковича покрити витрати суду.