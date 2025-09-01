Янукович уперше з 2019 року виступив перед ЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"

Колишній президент України, що втік до Росії, Віктор Янукович наголосив, що європейські партнери під час переговорів про вступ до ЄС поводилися з ним зверхньо

Про це пише російське пропагандистське РІА "Новости".

Президент-утікач Віктор Янукович уперше за 6 років виступив перед російськими журналістами. Він заявив, що прагнув домогтися вступу України до ЄС.

"Володимир Володимирович абсолютно правий. Дійсно, я цілеспрямовано працював на зближення України з Європейським Союзом. Ставив за кінцеву мету вступ України до ЄС. Інша справа, що партнери з боку ЄС поводилися під час переговорів іноді, мʼяко кажучи, некоректно: не виявляли розуміння складностей економічної ситуації в Україні, прямо скажу, виявляли зверхність. Але цей процес вступу України до ЄС я контролював і рухав уперед", - стверджує Янукович.

Він також виголосив, що не підтримував ідею вступу до НАТО, оскільки саме це могло спричинити громадянську війну.

"Але я завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО. Я завжди чітко розумів, що це катастрофа для України, це шлях у нікуди. Це пряма дорога до громадянської війни", - додав Янукович.



