Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Янукович уперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"

Янукович уперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"

Дар'я Тарасова
1 вересня, 2025 понедiлок
16:10
Суспільство Віктор Янукович

Колишній президент України, що втік до Росії, Віктор Янукович наголосив, що європейські партнери під час переговорів про вступ до ЄС поводилися з ним зверхньо

Зміст

Янукович уперше з 2019 року виступив перед ЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС"

Колишній президент України, що втік до Росії, Віктор Янукович наголосив, що європейські партнери під час переговорів про вступ до ЄС поводилися з ним зверхньо

Про це пише російське пропагандистське РІА "Новости".

Президент-утікач Віктор Янукович уперше за 6 років виступив перед російськими журналістами. Він заявив, що прагнув домогтися вступу України до ЄС.

"Володимир Володимирович абсолютно правий. Дійсно, я цілеспрямовано працював на зближення України з Європейським Союзом. Ставив за кінцеву мету вступ України до ЄС. Інша справа, що партнери з боку ЄС поводилися під час переговорів іноді, мʼяко кажучи, некоректно: не виявляли розуміння складностей економічної ситуації в Україні, прямо скажу, виявляли зверхність. Але цей процес вступу України до ЄС я контролював і рухав уперед", - стверджує Янукович.

Він також виголосив, що не підтримував ідею вступу до НАТО, оскільки саме це могло спричинити громадянську війну.

"Але я завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО. Я завжди чітко розумів, що це катастрофа для України, це шлях у нікуди. Це пряма дорога до громадянської війни", - додав Янукович.

@espresotv Янукович вперше з 2019 року вийшов до ЗМІ???? #новини #янукович #україна #россия ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat


 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Віктор Янукович
НАТО
