Суд у Болівії заборонив експрезиденту Моралесу балотуватися на ще один термін
Конституційний суд Болівії 8 листопада позбавив колишнього президента країни Ево Моралеса права вчетверте балотуватися на посаду президента
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Моралес, який очолював Болівію протягом трьох термінів - з 2006 по 2019 роки, боровся за президентство разом зі своїм колишнім підопічним, який став його суперником, президентом Луїсом Арсе.
Однак в рішенні, прийнятому судом Болівії йдеться про те, що президенти можуть обіймати посаду лише на два терміни - послідовними чи ні.
Перший раз Моралеса обрали президентом до внесення чинних змін до конституції, які обмежили повноваження глави держави. У 2019 році він балотувався знову, але втік з країни на тлі масових протестів, повʼязаних з підозрами у фальсифікаціях.
Як додає Reuters, Моралес виступає за перемовини із чинною владою країни, але вже провів майже тижневе голодування у знак протести проти того, що він називає політичним переслідуванням.
- Нагадаємо, наприкінці червня болівійські війська на чолі з генералом штурмували президентський палац у столиці Болівії. Президент Луїс Арсе засудив їхні дії та закликав своїх прихильників "захистити демократію". Згодом стало відомо, що спроба військового перевороту в країні провалилась.
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