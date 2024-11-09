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Суд у Болівії заборонив експрезиденту Моралесу балотуватися на ще один термін

Світлана Кравченко
9 листопада, 2024 субота
07:44
Світ Експрезидент Болівії Ево Моралес

Конституційний суд Болівії 8 листопада позбавив колишнього президента країни Ево Моралеса права вчетверте балотуватися на посаду президента

Зміст

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Моралес, який очолював Болівію протягом трьох термінів - з 2006 по 2019 роки, боровся за президентство разом зі своїм колишнім підопічним, який став його суперником, президентом Луїсом Арсе.

Однак в рішенні, прийнятому судом Болівії йдеться про те, що президенти можуть обіймати посаду лише на два терміни - послідовними чи ні.

Перший раз Моралеса обрали президентом до внесення чинних змін до конституції, які обмежили повноваження глави держави. У 2019 році він балотувався знову, але втік з країни на тлі масових протестів, повʼязаних з підозрами у фальсифікаціях.


Як додає Reuters, Моралес виступає за перемовини із чинною владою країни, але вже провів майже тижневе голодування у знак протести проти того, що він називає політичним переслідуванням.

  • Нагадаємо, наприкінці червня болівійські війська на чолі з генералом штурмували президентський палац у столиці Болівії. Президент Луїс Арсе засудив їхні дії та закликав своїх прихильників "захистити демократію". Згодом стало відомо, що спроба військового перевороту в країні провалилась.
Теги:
Новини
Кримінал
політика
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