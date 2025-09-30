Суд у США призупинив план Трампа щодо скорочення робочих місць у "Голосі Америки"
Федеральний суд у Вашингтоні тимчасово заблокував ініціативу адміністрації президента США Дональда Трампа, яка передбачала скорочення сотень посад у державній телерадіокомпанії "Голос Америки"
Про це інформує Associated Press.
Окружний суддя США Ройс Ламберт виніс постанову, яка забороняє Агентству США з глобальних медіа (USAGM) скоротити 532 робочих місць штатних державних службовців. Ці співробітники становлять переважну більшість персоналу, що залишився в "Голосі Америки".
Карі Лейк, виконуюча обов'язки генерального директора агентства, наприкінці серпня оголосила, що скорочення робочих місць набуде чинності 30 вересня. Однак рішення судді зберігає статус-кво в агентстві доти, доки він не винесе рішення щодо клопотання позивачів про блокування скорочення штату.
Довідково: "Голос Америки" було засновано для протидії нацистській пропаганді під час Другої світової війни.
- Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 14 березня 2025 року, підписав указ про скорочення семи незалежних федеральних агенцій.
- Після цього співробітники "Голосу Америки" (VOA) подали позов до суду проти адміністрації Трампа. Вони вважають, що рішення про закриття інформаційних агентств, фінансованих США, порушує американські закони. До їхнього позову також приєдналась міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF).
