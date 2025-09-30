Суд у США призупинив план Трампа щодо скорочення робочих місць у "Голосі Америки"

Про це інформує Associated Press.

Окружний суддя США Ройс Ламберт виніс постанову, яка забороняє Агентству США з глобальних медіа (USAGM) скоротити 532 робочих місць штатних державних службовців. Ці співробітники становлять переважну більшість персоналу, що залишився в "Голосі Америки".

Карі Лейк, виконуюча обов'язки генерального директора агентства, наприкінці серпня оголосила, що скорочення робочих місць набуде чинності 30 вересня. Однак рішення судді зберігає статус-кво в агентстві доти, доки він не винесе рішення щодо клопотання позивачів про блокування скорочення штату.

Довідково: "Голос Америки" було засновано для протидії нацистській пропаганді під час Другої світової війни.