"Свідчить про погіршення відносин": Росія відкликала посла у Вірменії

Про це пише "Радіо Свобода".

"24 травня посол Російської Федерації в Республіці Вірменія Сергій Копиркін був викликаний до Москви для консультацій", - йдеться в повідомленні прессекретаря МЗС РФ Марії Захарової.

Проте вона не назвала жодних причин такого кроку.

Уряд Вірменії не відразу відреагував на рішення, яке було прийнято через два дні після того, як прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що дві країни-члени Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), очолюваної Росією, допомогли Азербайджану підготуватися до війни в Нагірному Карабасі 2020 року.

Захарова закликала політика назвати ці країни. Вважається, що Пашинян мав на увазі Росію та Білорусь.

Вона також додала, що Росія начебто "неодноразово намагалася зупинити війну", вказавши на відмову Пашиняна в жовтні 2020 року від угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва Москви і прийнятої Азербайджаном. Вірменія зазнала ще більших територіальних втрат, перш ніж Пашинян погодився на ще одне перемир'я за посередництва Росії через два тижні.

Як зазначає видання, відтоді російсько-вірменські відносини значно погіршилися: Єреван прагне тісніших зв'язків із Заходом і звинувачує Москву в невиконанні своїх зобов'язань щодо безпеки Вірменії.