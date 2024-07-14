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Свідок замаху на Трампа каже, що за 2-3 хвилини до пострілу попередив поліцію про появу чоловіка з гвинтівкою. Але реакції не було

14 липня, 2024 неділя
17:45
Світ Грег Сміт

Відвідувач передвиборчого мітингу кандидата в президенти США Дональда Трампа на ім'я Грег Сміт розповів, як бачив приготування Томаса Метью Крукса до здійснення пострілу

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Чоловік разом з іншими учасниками зустрічі з Трампом звернув увагу на даний факт співробітників поліції, однак належної реакції ані від них, ані від Секретної служби, допоки Трампа не поранили, за його словами, не було. Розмову зі Смітом записав кореспондент BBC у Північній Америці Гері О'Доног'ю.

Сміт слухав мітинг ззовні основної частини гостей і сказав, що побачив озброєну людину приблизно на п'ятій хвилині виступу Трампа.

"Ми помітили хлопця, який виповзав на дах будівлі поруч із нами, на відстані 50 футів (15 метрів - ред.). У нього була гвинтівка, ми чітко бачили гвинтівку. Ми вказуємо на це поліції, що там бігає по землі, ми кажемо: "Гей, дядьку, на даху є хлопець із гвинтівкою", а поліція у відповідь: "Е-е-е", ніби не розуміє, що відбувається. А ми: "Гей, ну тут же, на даху. Звідси його видно. Ми його бачимо! Він повзе". І далі я думаю: а чому Трамп все ще продовжує виступати, чому його не вивели зі сцени? Я стою і показую на нього (на хлопця з гвинтівкою - ред.) пальцем дві чи три хвилини. Співробітники секретної служби дивляться на нас згори, з будівлі, і я показую на цей дах", - навів деталі Грег Сміт.

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На його думку, подібне є "збоєм безпеки".

"Чому на усіх цих дахах немає секретної служби? Це не велике місце. Це збій безпеки, 100% збій безпеки", - зазначив чоловік.

Пізніше він бачив, як агенти Секретної служби вели вогонь у нападника.

"Вони виповзли на дах, вони направили на нього рушниці. Потім переконалися, що він мертвий. Він був мертвий, і все - все закінчилося", - підсумував Грег Сміт.

Відеоверсія розмови з ним є тут.

Своєю чергою речник Секретної служби США Ентоні Гульєлмі сказав BBC, що співробітники відомства аби нейтралізували стрільця "швидко відреагували, застосувавши захисні заходи".

  • 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.
  • Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню з напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.
Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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