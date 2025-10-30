Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа

"12 з 10": Трамп задоволений зустріччю, а Сі говорить про потенціал співпраці

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, фото: gettyimages

Переговори відбулися в рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва і 1 годину та 40 хвилин. Лідери прибули у супроводі делегацій високопоставлених радників, сторони сиділи одна навпроти одної за довгим столом.

"Для мене велика честь бути разом зі своїм другом, з яким я знайомий вже дуже давно", – сказав Трамп, сидячи за столом навпроти Сі.

Президент США Дональд Трамп також не приховував задоволення після зустрічі: оцінив її "дванадцяткою з десяти". Окрім того, американський лідер щедро сипав компліментами у бік Сі, називаючи його "великим лідером великої країни".

"Від 0 до 10, де 10 – найкращий результат, я б сказав, що зустріч заслуговує на 12", – заявив Трамп.

Китайський лідер Сі Цзіньпін своєю чергою високо оцінив миротворчі зусилля президента США, хоча й зазначив, що Пекін і Вашингтон не завжди "погоджуються один з одним". Він зазначив, що "економічні й торговельні зв’язки мають залишатися якорем стабільності, а не джерелом напруженості", а також наголосив, що Китай і США повинні “бути партнерами, а не суперниками”, зберігати “дух взаємоповаги та співіснування”.

Пекін також підсумував зустріч як "позитивну, конструктивну й орієнтовану на майбутнє". Після завершення перемовин, лідери потиснули один одному руки, перш ніж разом покинути авіабазу Кімхе у Пусані. Трамп сів на борт Air Force One, завершивши таким чином ключовий день свого турне по Азії.

Обережне перемир’я: що погодили США і Китай

фото: gettyimages

Розмова завершилась серією домовленостей, які є важливими, проте все ще далекі від глибокої трансформації. Сторони оголосили про низку практичних кроків, які мають знизити напругу в економічних і торговельних відносинах між США та Китаєм.

Трамп зазначив, що він і Сі домовилися "майже про все", включно із торгівлею соєю та тарифами, пов'язаними з фентанілом. За словами американського президента, США погодилися знизити мита на китайський імпорт із 57% до 47%, що має стати першим сигналом послаблення торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном.

Китай своєю чергою пообіцяв відновити масштабні закупівлі американської аграрної продукції, передовсім сої, а це має підтримати американських фермерів. Міністр фінансів Скотт Бессент уточнив, що Китай погодився закуповувати 25 мільйонів тонн американської сої щорічно протягом наступних трьох років.

Що важливо, Сі також погодився тимчасово зняти обмеження на експорт рідкісноземельних металів, які є критично важливими для виробництва зокрема мікрочипів і військових технологій.

Окремим пунктом домовленостей стала співпраця у сфері контролю за прекурсорами фентанілу, які використовуються для виготовлення синтетичних опіоїдів. США, зі свого боку, зменшують тариф на цю категорію товарів із 20 % до 10 % в обмін на більш жорсткий китайський моніторинг їхнього експорту. Саме це рішення дозволило загалом знизити середній рівень мит.

Тим часом, попри позитивний тон переговорів, питання Тайваню, а також технологічних обмежень залишилися поза рамками конкретних угод.

"Довго говорили про неї": Україна у контексті зустрічі Трампа та Сі

Дональд Трамп, фото: gettyimages

Під час зустрічі між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном сторони торкнулися можливого врегулювання війни Росії проти України, проте співпраця Китаю з Росією залишилася поза рамками конкретних домовленостей.

"Він вже давно купує нафту в Росії. Це забезпечує значну частину потреб Китаю, – сказав Трамп. – Але ми насправді не обговорювали нафту. Ми обговорювали спільну роботу, щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну. Ви знаєте, це не впливає на Китай. Це не впливає на нас".

Після завершення розмови Дональд Трамп розповів, що війна Росії в Україні була детально обговорена, і що він та Сі домовилися "співпрацювати, щоб закінчити війну".

"Україна обговорювалася дуже серйозно. Ми довго говорили про неї. Ми співпрацюватимемо, щоб зрозуміти, чи можемо досягти якогось результату. Ми погодилися, що обидві сторони застрягли у бойових діях. І часом треба дозволити їм воювати, мабуть. Безумство", – заявив американський президент журналістам.

Разом із тим, попри широкий перелік тем, у заяві МЗС Китаю після зустрічі не згадується Україна. Документ зосереджується на питаннях стабільності двосторонніх відносин, торговельно-економічній співпраці, "взаємній повазі" та "мирному врегулюванні конфліктів шляхом діалогу", але без конкретизації, які саме конфлікти маються на увазі.

Політолог Вадим Денисенко зауважив, що такий підхід був прогнозованим.

"Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. Я повторю те, що кажу багато місяців підряд: ми маємо сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву", – вважає експерт.

На його думку, завдання України полягає в тому, щоб стати частиною китайського пріоритету, але для цього потрібна зміна політики Києва у відносинах із Пекіном.

Тим часом дипломат Роман Безсмертний в етері Еспресо підкреслив, що зі вступної заяви Сі Цзіньпіна можна зробити висновок про готовність китайського лідера до діалогу щодо врегулювання російсько-української війни, але безпосередньо на цій зустрічі тема російсько-української війни не була пріоритетом.