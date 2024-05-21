Тайвань переймає досвід України, готуючись до оборони від Китаю, - Гопко
Народна депутатка 8 скликання Ганна Гопко розповіла, що в Тайвані переймають досвід України у війні з Росії в рамках підготовки до ймовірного протистояння з Китаєм
Про це вона заявила в етері Еспресо
"В Тайбеї зараз відбувається семінар з безпекових питань, де багато міжнародних фахівців проговорюють те, які уроки з України має винести Тайвань. Оскільки Тайвань має підготуватись до оборони проти Китаю. Відомо, що в Тайвані дуже великі кошти інвестують в протиповітряну та протиракетну програму. Тайвань хоче перейняти досвід українських виробників дронів. Їхня мета стати одним із ключових виробників компонентів для БПЛА в Азії", - розповіла Гопко.
Екснардепка наголосила, що в Тайвані вражені тим, як Україна обороняється проти Росії
"Саме тому дуже важливо, щоб український досвід ведення бойових дій став основою партнерства з Тайванем. В Тайвані вражені тим, як Україна обороняється проти Росії. Вони вражені тим, що Україна не маючи потужного військово-морського флоту знищувала ЧФ РФ. Тайвань сьогодні дуже зацікавлений у співпраці з Україною", - додала вона.
- У понеділок, 20 травня, новообраний президент Тайваню Лай Чін Те склав присягу й під час промови закликав Китай до мирного врегулювання конфлікту.
- Тайванська журналістка Інь Хват заявила, що Тайвань посилюватиме свою оборонну індустрію задля довготривалого миру. Тайванці задоволені владою і не хочуть об'єднання з материковим Китаєм.
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