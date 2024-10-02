Терорист "ДНР" став представником Путіна на Уралі
Російський диктатор Володимир Путін призначив повноважним представником президента в Уральському федеральному окрузі терориста "ДНР" Артема Жогу
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.
"Призначити Жогу Артема Володимировича повноважним представником президента Російської Федерації в Уральському федеральному окрузі", - йдеться в указі.
Він є батьком Володимира Жоги – колишнього командира батальйону "Спарта", який загинув у березні 2022 року.
Після смерті сина, Артем Жога спочатку сам очолив батальйон, а у вересні 2023 року взяв участь у так званих парламентських виборах у "ДНР". Тоді його обрали депутатом так званої Народної ради, яку він згодом очолив.
Також, як пишуть російські телеграм-канали, Жога є учасником путінської програми "Час героїв", яка готує керівників із військових, які беруть участь у війні проти України.
- Російський чиновник їде воювати проти України заради пільги на іпотеку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.5Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе