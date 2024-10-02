Терорист "ДНР" став представником Путіна на Уралі

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

"Призначити Жогу Артема Володимировича повноважним представником президента Російської Федерації в Уральському федеральному окрузі", - йдеться в указі.

Він є батьком Володимира Жоги – колишнього командира батальйону "Спарта", який загинув у березні 2022 року.

Після смерті сина, Артем Жога спочатку сам очолив батальйон, а у вересні 2023 року взяв участь у так званих парламентських виборах у "ДНР". Тоді його обрали депутатом так званої Народної ради, яку він згодом очолив.

Також, як пишуть російські телеграм-канали, Жога є учасником путінської програми "Час героїв", яка готує керівників із військових, які беруть участь у війні проти України.