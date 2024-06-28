Тест для подальших рішень у виборчій кампанії: дипломат Чалий про дебати між Байденом і Трампом

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"По-перше, не треба ототожнювати дебати з виборами. По-друге, що ранні такі дебати, а тут треба задати запитання: чому вони відбулися за ініціативи демократів? Відверто кажучи, я сам собі намагався відповісти на це питання. Коли дебати оголошувалися, була інша ситуація. Мабуть, після всіх тих судових процесів хотілося вивести кандидата Дональда Трампа на ці дебати. Можливо, такий був замисел. Але в будь-якому разі можу відразу сказати, що політтехнологи демократів, це не тільки Джозефа Байдена, реально провалилися, тому що вони вже знали ситуацію напередодні дебатів, але зробили цей крок. І тут виникає дуже багато питань", - прокоментував дипломат.

За його словами, це не були обов'язкові дебати. Відомо, що навіть, коли планується боксерський поєдинок, розпродаються квитки, буває так, що відміняється бій і переноситься далі. Адже обов'язкові дебати мають відбутися у вересні напередодні виборів.

"Для мене загадково, чому, знаючи результат, який однозначний, і всі американські ЗМІ про це сказали, я маю на увазі, враження від дебатів не на користь Джозефа Байдена, вони відбулися. Мені здається, це був якийсь тест, якийсь пробний камінь, який вирішили зробити раніше, щоб мати час для деяких важливих рішень в кампанії", - резюмував Валерій Чалий.