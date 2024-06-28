Тест для подальших рішень у виборчій кампанії: дипломат Чалий про дебати між Байденом і Трампом
Дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України, зазначив, що ці ранні дебати між кандидатами у президенти США Джозефом Байденом і Дональдом Трампом не були обов'язковими, однак політтехнологи демократів пішли на цей крок
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"По-перше, не треба ототожнювати дебати з виборами. По-друге, що ранні такі дебати, а тут треба задати запитання: чому вони відбулися за ініціативи демократів? Відверто кажучи, я сам собі намагався відповісти на це питання. Коли дебати оголошувалися, була інша ситуація. Мабуть, після всіх тих судових процесів хотілося вивести кандидата Дональда Трампа на ці дебати. Можливо, такий був замисел. Але в будь-якому разі можу відразу сказати, що політтехнологи демократів, це не тільки Джозефа Байдена, реально провалилися, тому що вони вже знали ситуацію напередодні дебатів, але зробили цей крок. І тут виникає дуже багато питань", - прокоментував дипломат.
За його словами, це не були обов'язкові дебати. Відомо, що навіть, коли планується боксерський поєдинок, розпродаються квитки, буває так, що відміняється бій і переноситься далі. Адже обов'язкові дебати мають відбутися у вересні напередодні виборів.
"Для мене загадково, чому, знаючи результат, який однозначний, і всі американські ЗМІ про це сказали, я маю на увазі, враження від дебатів не на користь Джозефа Байдена, вони відбулися. Мені здається, це був якийсь тест, якийсь пробний камінь, який вирішили зробити раніше, щоб мати час для деяких важливих рішень в кампанії", - резюмував Валерій Чалий.
- Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.
- Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати. Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.
- 28 червня у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.
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