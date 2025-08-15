Тільки рішення Китаю може поставити економіку РФ в ситуацію, коли не можна буде фінансувати війну, - економіст Пендзин

Про це в етері Еспресо заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"І Центральний банк Російської Федерації і російський уряд заклали в російський бюджет на цей рік, що війна закінчиться восени. Дуже багато було розмов з цього приводу. Оті кошти, що були закладені, вони передбачали менший загальний обсяг видатків на війну, ніж, скажімо, там у 24 році", - сказав він.

Пендзин додав, що станом на зараз ситуація, яка говорить про фінансування війни для Росії є достатньо складною.

"Інша справа, що Путін готовий йти на серйозні скорочення соціальних видатків, зменшення національних програм для того, щоби її фінансувати. Але 2026 рік, на сьогоднішній момент, реально, звідки брати гроші надзвичайно важко. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, безперечно це буде підтискати", - заявив економіст.

Він вважає, що поточне рішення щодо війни буде прийматися не в Кремлі.

"Воно має прийматися, на мій погляд, в переговорах між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Тільки рішення Китаю може на сьогоднішній момент реально поставити російську економіку в ситуацію, коли вона не зможе фінансувати війну. Поки що, якщо доти доки Китай, по суті, є єдиним вигодонабувачем цієї війни, все це буде продовжуватися далі", - підсумував Пендзин.