Тімоті Снайдер і Марк Гемілл оголосили збір на 30 роботів-розміновувачів для ЗСУ

Про це інформує пресслужба ініціативи.

"До свого дня народження Тімоті Снайдер об’єднує зусилля з іншим амбасадором UNITED24 Марком Геміллом, задля спільного збору "Безпечна земля" на 30 роботів-розміновувачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен з цих роботів здатен працювати у важкодоступних місцях, а найголовніше - на безпечній від оператора відстані та швидше за сапера.

Загальна мета збору становить 441 000 $.