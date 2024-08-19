Тімоті Снайдер і Марк Гемілл оголосили збір на 30 роботів-розміновувачів для ЗСУ
Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 історик Тімоті Снайдер та американський актор Марк Гемілл оголосили збір "Безпечна земля" на 441 тис. доларів для купівлі 30 роботів-розміновувачів для України
Про це інформує пресслужба ініціативи.
"До свого дня народження Тімоті Снайдер об’єднує зусилля з іншим амбасадором UNITED24 Марком Геміллом, задля спільного збору "Безпечна земля" на 30 роботів-розміновувачів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кожен з цих роботів здатен працювати у важкодоступних місцях, а найголовніше - на безпечній від оператора відстані та швидше за сапера.
Загальна мета збору становить 441 000 $.
- 8 липня ініціатива United24 та банк monobank запустили збір на 100 млн грн на допомогу дитячій лікарні "Охматдит", яку ракетою атакувала Росія: суму зібрали менш ніж за три години, збір продовжили.
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