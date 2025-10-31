Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну

Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну

Катерина Ганжа
31 жовтня, 2025 п'ятниця
08:20
Світ Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі

Увечері в четвер, 30 жовтня, президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прийняли сотні гостей у костюмах – від супергероїв до динозаврів і навіть кількох дітей, одягнених як перша пара, – в рамках святкування Геловіну в Білому домі

Зміст

Про це пише Associated Press.

Американський лідер і перша леді Меланія Трамп з'явилися на Південній галявині, коли починало сутеніти, під оркестрову версію пісні Майкла Джексона Thriller. Вони не вбирали святкові костюми. Трамп був одягнений у синій костюм і червону краватку, а також червону кепку з написом "USA". Його дружина була в коричневому пальто поверх помаранчевої сукні.

Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі

фото: Getty Images

Подружжя роздавало дітям і їхнім батькам, які вишикувалися вздовж алеї, шоколадки і цукерки у коробках із президентською печаткою. Тимчасові стіни закривали вид на будівництво нової бальної зали Білого дому, яку зводять за ініціативи Трампа, і через яку було знесено Східне крило, хоча припаркований бульдозер усе ще можна було побачити по той бік.

"Це довга черга. Вона майже така ж велика, як і бальна зала", - сказав Трамп.  

Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі

фото: Getty ImagesДональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі

фото: Getty ImagesДональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі

фото: Getty Images

 

Святкування на тлі шатдауну

Традиційне святкування в Білому домі відбулося, попри те що Трамп повернувся лише за кілька годин до цього після шестиденного турне країнами Азії і на тлі урядового шатдауну, який триває вже тридцятий день.

Трамп закликав відновити роботу уряду, однак демократи в Конгресі вимагають продовжити дію податкових пільг, які допомагають мільйонам людей оплачувати медичне страхування. Їхні колеги-республіканці заявляють, що не вестимуть переговорів, доки уряд не буде знову відкрито.

Як відмітили у виданні, запроваджені Трампом мита на імпорт із Китаю призвели до скорочення запасів і підвищення цін на геловінські костюми для американських імпортерів, роздрібних продавців і покупців. Попри це, фасад Білого дому прикрасили десятки декорацій у вигляді великих осінніх листків і квітів, зокрема помаранчевих і червоних хризантем. Сходи, що ведуть до балкона, були заставлені вирізаними гарбузами.

Хто відвідав захід? 

Серед дітей, які відвідали святкування, були діти військовослужбовців і співробітників Білого дому. Прессекретарка Білого дому Каролайн Левіт прийшла зі своїм маленьким сином, одягненим у костюм гарбуза. Колишня співробітниця адміністрації Трампа Кеті Міллер була вбрана у скелета, тоді як її чоловік, заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер, обмежився діловим костюмом.

Сотні дітей – від малюків до підлітків – прийшли в костюмах Людини-павука, Капітана Америки, балерин, принцес і лепреконів. Двоє хлопчиків були в костюмах і кепках із прізвищем Трампа та з усмішками, схожими на президентську, хоча наслідувати його фірмову зачіску вони не намагалися. Дівчинка, що була з ними, одягла білий плащ поверх сукні – подібної до тих, які зазвичай обирає перша леді. Дехто з батьків вдягли кепки з написом "USA", як у Трампа.

Дональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі

фото: Getty ImagesДональд Трамп та Меланія Трамп на Геловін у Білому домі

фото: Getty Images

  • Торік колишній президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден відсвяткували останню гелловінську вечірку в Білому домі: дітям традиційно дарували солодощі та тематичні книжки, а президент "кусав" дітей. 
Теги:
Новини
Суспільство
Дональд Трамп
США
Хелловін
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 жовтня
08:30
Олексій Лень
Український баскетболіст перейшов з НБА до мадридського "Реалу"
08:19
OPINION
Зеленський сьогодні повторює дії Януковича 2013 року
08:17
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Протягом доби на фронті відбулося 132 бої: найгарніше на Покровському напрямку
08:11
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
"На більшість позицій треба заходити пішки": у 59 ОШБр прокоментували логістику на Покровському напрямку
08:06
OPINION
Навіщо Путін бреше про оточення в Купʼянську і Покровську?
07:45
Огляд
Його бомба вбила царя і змінила історію: 172 роки від народження піонера реактивної ери Миколи Кибальчича
07:31
Огляд
Пережив три століття й зникнення Січі: 222 роки тому не стало останнього кошового Петра Калнишевського
07:31
Оновлено
Росіяни атакували БПЛА багатоповерхівку та залізничне депо в Сумах, є постраждалі, серед яких – діти
07:00
Ексклюзив
"Україні і так вистачає чортів, що лізуть зі сходу", – отець-блогер Філюк про ставлення церкви до Геловіну
06:52
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 5 танків
06:37
Барселонська Саграда Фамілія стала найвищим храмом у світі
05:46
Ford, форд
Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
05:31
Латвія
Латвійський Сейм проголосував за вихід з конвенції, що захищає жінок
01:39
Дональд Трамп
Трамп встановив найменший щорічний ліміт 7500 біженців для в'їзду до США - АР
01:13
Ізраїльтяни
Підліток загинув під час ультраортодоксального протесту в Єрусалимі
2025, четвер
30 жовтня
23:54
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган звинуватив Німеччину в ігноруванні "геноциду" Ізраїлю у Газі
23:17
Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав ТЦК і громадян не порушувати закон
22:29
Екскомандира київського "Беркуту" заочно засудили до 10 років за ґратами
22:11
На фото: принц Ендрю
Король Британії Чарльз III позбавив свого брата Ендрю титулів через зв'язки з Епштейном
21:51
Андрій Юсов
РФ скоротила обсяги переробки нафтопродуктів на 18-20% через українські удари, – Юсов
21:46
Ексклюзив
Фронт за 27 км від Сум, до міста вже долітають КАБи, - Бобиренко
21:18
Оновлено
Нідерланди
У Нідерландах відбулися позачергові парламентські вибори: соціал-ліберальна D66 перемагає популіста Вілдерса
21:13
Міністерка розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован
Міністерка розвитку ФРН у Києві закликала німецькі компанії більше допомагати у відновленні України
21:07
Володимир Зеленський
"Нормальні так не воюють": Зеленський про удар РФ по Слов'янській ТЕС, внаслідок якого є загиблі та поранені
20:45
Оновлено
Вибух в сортувальному центрі Укрпошти у Києві
У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: постраждали 5 людей
20:41
Огляд
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Тактичне перемир’я і тема України: що стоїть за зустріччю Сі та Трампа
20:29
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Через економічні кроки рейтинг Трампа в США знизився до 39%, - Добрянський
20:00
OPINION
Короткий тлумачний словник фразеології Дональда Трампа
19:47
Угорщина
В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
19:35
Польща та США
США запевнили Польщу, що не скорочуватимуть присутність своїх військ у країні
19:28
Ексклюзив
Краматорськ
Нинішня осінь суттєво відрізняється ставленням окупантів до населення, - пресофіцер 100-ї ОМБр Хомінський
18:59
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кременчуці чоловік влаштував стрілянину в ТЦК: поранено двох військових
18:58
Оновлено
Володимир Кудрицький
Екскерівник Укренерго Кудрицький вийшов із СІЗО під заставу в 13,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Трамп й Сі Цзіньпін не обговорювали війну в Україні змістовно": дипломат Безсмертний назвав дві ключові ознаки
18:50
Оновлено
Андрія Ярмоленко (на передньому плані) та Валерій Бондар, "Динамо" - "Шахтар"
Кубок України: "Динамо" перемогло "Шахтар", результати інших матчів 1/8 фіналу
18:43
вибухи вночі
У Чернігові внаслідок удару РФ пошкоджено телевежу, містян закликали не наближатися до споруди
18:23
Покровськ
Заяви РФ про "блокування" Покровська не відповідають дійсності, Сили оборони проводять зачистку міста, - Угруповання військ "Схід"
18:17
Володимир Путін оголошує про створення "буферної зони" вздовж кордону РФ (22 травня 2025 року)
Путін наказав окупантам організувати журналістам "коридори" до Покровська, Мирнограда й Купʼянська. МЗС України відреагувало
18:06
OPINION
Справа Кудрицького: є політична воля кинути людину у вʼязницю
17:39
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
Більше новин
