Трамп із першою леді влаштували на Геловін вечірку в Білому домі. У США обурилися, що вона відбувається на тлі шатдауну

Про це пише Associated Press.

Американський лідер і перша леді Меланія Трамп з'явилися на Південній галявині, коли починало сутеніти, під оркестрову версію пісні Майкла Джексона Thriller. Вони не вбирали святкові костюми. Трамп був одягнений у синій костюм і червону краватку, а також червону кепку з написом "USA". Його дружина була в коричневому пальто поверх помаранчевої сукні.

фото: Getty Images

Подружжя роздавало дітям і їхнім батькам, які вишикувалися вздовж алеї, шоколадки і цукерки у коробках із президентською печаткою. Тимчасові стіни закривали вид на будівництво нової бальної зали Білого дому, яку зводять за ініціативи Трампа, і через яку було знесено Східне крило, хоча припаркований бульдозер усе ще можна було побачити по той бік.

"Це довга черга. Вона майже така ж велика, як і бальна зала", - сказав Трамп.

фото: Getty Images

фото: Getty Images

фото: Getty Images

Святкування на тлі шатдауну

Традиційне святкування в Білому домі відбулося, попри те що Трамп повернувся лише за кілька годин до цього після шестиденного турне країнами Азії і на тлі урядового шатдауну, який триває вже тридцятий день.

Трамп закликав відновити роботу уряду, однак демократи в Конгресі вимагають продовжити дію податкових пільг, які допомагають мільйонам людей оплачувати медичне страхування. Їхні колеги-республіканці заявляють, що не вестимуть переговорів, доки уряд не буде знову відкрито.

Як відмітили у виданні, запроваджені Трампом мита на імпорт із Китаю призвели до скорочення запасів і підвищення цін на геловінські костюми для американських імпортерів, роздрібних продавців і покупців. Попри це, фасад Білого дому прикрасили десятки декорацій у вигляді великих осінніх листків і квітів, зокрема помаранчевих і червоних хризантем. Сходи, що ведуть до балкона, були заставлені вирізаними гарбузами.

Хто відвідав захід?

Серед дітей, які відвідали святкування, були діти військовослужбовців і співробітників Білого дому. Прессекретарка Білого дому Каролайн Левіт прийшла зі своїм маленьким сином, одягненим у костюм гарбуза. Колишня співробітниця адміністрації Трампа Кеті Міллер була вбрана у скелета, тоді як її чоловік, заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер, обмежився діловим костюмом.

Сотні дітей – від малюків до підлітків – прийшли в костюмах Людини-павука, Капітана Америки, балерин, принцес і лепреконів. Двоє хлопчиків були в костюмах і кепках із прізвищем Трампа та з усмішками, схожими на президентську, хоча наслідувати його фірмову зачіску вони не намагалися. Дівчинка, що була з ними, одягла білий плащ поверх сукні – подібної до тих, які зазвичай обирає перша леді. Дехто з батьків вдягли кепки з написом "USA", як у Трампа.

фото: Getty Images

фото: Getty Images