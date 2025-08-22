Трамп назвав себе експертом з трави

Про це пише The Independent.

Згідно з повідомленням, ввечері 21 серпня Трамп відвідав приміщення поліції парків США в Анакостії, щоб висловити подяку місцевим та федеральним правоохоронним органам за їхні зусилля в тому, що президент назвав "історичною акцією з порятунку столиці нашої країни від злочинності, кровопролиття, хаосу, бруду і гіршого".

Під час промови Трамп заявив, що планує реконструювати парки Вашингтона та поліпшити їхній стан, а потім перейшов до дивної тиради про те, що він "дуже добре розбирається в траві".

"У мене багато полів для гольфу по всьому світу. Я думаю, що знаю про траву більше, ніж будь-яка людина у світі. І ми пересадимо траву у всіх ваших парках, встановимо нові системи поливу, найкращі з тих, що можна купити", — наголосив американський лідер.

Він додав, що трава у парках Вашингтона буде виглядати так само як на знаменитому гольф-полі в Аугусті, Джорджія, де проводиться турнір Masters.

"Вона буде виглядати як в Аугусті. А що ще важливіше, вона буде виглядати як у Trump National Golf Club. Це ще краще, - наголосив Трамп. - Знаєте, як і все інше, трава має своє життя. Ви знаєте про це? ... А трава тут загинула близько 40 років тому. Тому ми відновимо всі ваші парки, і це відбудеться швидко".

На заході також були присутні генеральний прокурор Пем Бонді, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністр внутрішніх справ Дуг Бургум і прокурор округу Колумбія Джанін Пірро.