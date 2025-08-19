Зеленський передав Трампу ключку для гольфу від українського бійця, який втратив на війні ногу
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні подарував американському лідеру Дональду Трампу ключку для гольфу, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев
Про це йдеться на сайті президента України.
За словами Зеленського, Картавцев втратив ногу на початку повномасштабного вторгнення, коли рятував побратимів. Попри поранення, він знайшов сили у спорті — гольф став важливою частиною його реабілітації та допоміг відновити фізичну і психологічну рівновагу.
Президент України також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.
Дональд Трамп з вдячністю прийняв цей знаковий подарунок. У відповідь він записав відеозвернення з подякою українському воїну за ключку. На знак взаємної поваги та дружби, Президент США також вручив Президенту України символічні ключі від Білого дому.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
