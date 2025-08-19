Зеленський передав Трампу ключку для гольфу від українського бійця, який втратив на війні ногу

Про це йдеться на сайті президента України.

За словами Зеленського, Картавцев втратив ногу на початку повномасштабного вторгнення, коли рятував побратимів. Попри поранення, він знайшов сили у спорті — гольф став важливою частиною його реабілітації та допоміг відновити фізичну і психологічну рівновагу.

Президент України також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Дональд Трамп з вдячністю прийняв цей знаковий подарунок. У відповідь він записав відеозвернення з подякою українському воїну за ключку. На знак взаємної поваги та дружби, Президент США також вручив Президенту України символічні ключі від Білого дому.