Трамп переміг на кокусах республіканців у Північній Дакоті, - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times.

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на кокусах республіканців у штаті Північна Дакота.

Після підрахунку 38% голосів, Трамп отримує підтримку 84,4% виборців, пише видання. Його конкурентка, екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі – 14,6%.

Північна Дакота була останнім штатом, який провів конкурс номінантів перед Супервівторком, коли 15 штатів проведуть республіканські праймеріз і кокуси, які розподілять близько третини всіх делегатів. Трамп лідирує з великим відривом в опитуваннях як на національному рівні, так і в штатах, які голосуватимуть у вівторок. Наприклад, останні опитування в Техасі показують, що його підтримують близько 80%.