Трамп переміг на кокусах республіканців у Північній Дакоті, - The New York Times
Дональд Трамп отримує підтримку більшості за попередніми результатами республіканських зборів у Північній Дакоті, випередивши свою суперницю Ніккі Гейлі
Про це повідомляє The New York Times.
Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на кокусах республіканців у штаті Північна Дакота.
Після підрахунку 38% голосів, Трамп отримує підтримку 84,4% виборців, пише видання. Його конкурентка, екс-постпред США при ООН Ніккі Хейлі – 14,6%.
Північна Дакота була останнім штатом, який провів конкурс номінантів перед Супервівторком, коли 15 штатів проведуть республіканські праймеріз і кокуси, які розподілять близько третини всіх делегатів. Трамп лідирує з великим відривом в опитуваннях як на національному рівні, так і в штатах, які голосуватимуть у вівторок. Наприклад, останні опитування в Техасі показують, що його підтримують близько 80%.
- 4 березня суперниця 45-го президента США Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі вперше перемогла на праймеріз – в окрузі Колумбія.
- Також 4 березня Верховний суд дозволив Трампу брати участь у виборах президента, заявивши, що його не можуть виключити з голосування через причетність до нападу на Капітолій 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.21Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе