Вибори у США: Трамп програв перші праймеріз

Про це повідомляє AP.

За даними видання, Гейлі отримала голоси усіх 19 делегатів. Ця перемога стала першою в історії у республіканських праймеріз для жінки.

Гейлі заявила, що не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що виборці заслуговують на альтернативу Трампу.

Трамп опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши "королевою боліт".