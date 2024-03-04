Вибори у США: Трамп програв перші праймеріз
Суперниця 45-го президента Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі перемогла на праймеріз в окрузі Колумбія, де знаходиться столиця США
Про це повідомляє AP.
За даними видання, Гейлі отримала голоси усіх 19 делегатів. Ця перемога стала першою в історії у республіканських праймеріз для жінки.
Гейлі заявила, що не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що виборці заслуговують на альтернативу Трампу.
Трамп опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши "королевою боліт".
- 2 березня, колишній президент США Дональд Трамп здобув перемогу на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.
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